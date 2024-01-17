З двох районів Донеччини евакуювали 43 особи

Серед них 4 дитини та 5 осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Співробітники ДСНС Донецької області евакуювали 43 людей з Покровського та Бахмутського районів.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Донецькій області.

Зокрема, рятувальники евакуювали із зони активних бойових дій, смт Нью-Йорк Бахмутського району, одну особу.

Крім того, співробітники Служби порятунку надали допомогу під час евакуації в Покровському районі та м. Торецьк Бахмутського району 42 особам. Серед них 4 дитини та 5 осіб з обмеженими фізичними можливостями.