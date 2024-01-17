На кордоні між Ізраїлем та Єгиптом сталася стрілянина
На кордоні між Ізраїлем та Єгиптом сталася стрілянина
Рада готується розглянути законопроєкт щодо цифровізації армії, однак є зауваження щодо його положень (доповнено)
Рада готується розглянути законопроєкт щодо цифровізації армії, однак є зауваження щодо його положень (доповнено)
У Давосі гендиректор найбільшого банку США JPMorgan відрекомендувався Зеленському: “Благослови вас Бог”
У Давосі гендиректор найбільшого банку США JPMorgan відрекомендувався Зеленському: “Благослови вас Бог”
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
​Кокуси в Айові: друге місце має значення
​Кокуси в Айові: друге місце має значення
Тайвань. Від виборів до глобальної війни
Тайвань. Від виборів до глобальної війни
Рада прийняла закон щодо цифровізації армії. Він передбачає електронний реєстр та квиток
Рада прийняла закон щодо цифровізації армії. Він передбачає електронний реєстр та квиток
Національний інтерес VS «овочева фабрика». Чи вдасться державі захистити Китаїв?
Національний інтерес VS «овочева фабрика». Чи вдасться державі захистити Китаїв?
ГоловнаСуспільствоВійна

З двох районів Донеччини евакуювали 43 особи

Серед них 4 дитини та 5 осіб з обмеженими фізичними можливостями.

З двох районів Донеччини евакуювали 43 особи
Фото: Пресслужба ДСНС у Донецькій області

Співробітники ДСНС Донецької області евакуювали 43 людей з Покровського та Бахмутського районів. 

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Донецькій області.

Зокрема, рятувальники евакуювали із зони активних бойових дій, смт Нью-Йорк Бахмутського району, одну особу.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Крім того, співробітники Служби порятунку надали допомогу під час евакуації в Покровському районі та м. Торецьк Бахмутського району 42 особам. Серед них 4 дитини та 5 осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies