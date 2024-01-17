З двох районів Донеччини евакуювали 43 особи

Співробітники ДСНС Донецької області евакуювали 43 людей з Покровського та Бахмутського районів.
Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Донецькій області.
Зокрема, рятувальники евакуювали із зони активних бойових дій, смт Нью-Йорк Бахмутського району, одну особу.
Крім того, співробітники Служби порятунку надали допомогу під час евакуації в Покровському районі та м. Торецьк Бахмутського району 42 особам. Серед них 4 дитини та 5 осіб з обмеженими фізичними можливостями.
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