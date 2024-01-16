Головне за вівторок, 16 січня: відбиті атаки на Лиманському та Авдіївському напрямках, обстріл Харкова, Зеленський в Давосі

Бої під Авдіївкою, 85 бойових зіткнень, ворожі обстріли, закон щодо цифровізації армії. Яким запам’ятається 692-й день повномасштабної війни.

Сьогодні росіяни атакували Нікополь з артилерії та дронами.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 85 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав двох ракетних і 13 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 9 атак окупантів в районах Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 15 атак біля Макіївки, Білогорівки Луганської області та північніше Григорівки, Веселого Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 15 атак росіян поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак біля Первомайського та Невельського.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 16 січня – в нашій новині.

Увечері 16 січня російська окупаційна армія завдала ударів по Харкову.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Інформацію підтвердив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як згодом повідомив Ігор Терехов, росіяни завдали удару по центру міста, де немає жодної військової інфраструктури, а є житлова забудова. ДСНС працює на місцях прильотів, є інформація щодо поранених.

Верховна Рада ухвалила закон №10062, який передбачає автоматичне отримання посвідчення учасника бойових дій (УБД) і створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних.

“Це зміни до деяких ЗУ щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану. До другого читання, на жаль, законопроєкт значно погіршили поправками слуг, які стосувалися надмірного втручання в приватне життя військовозобовʼязаних”, – повідомила нардеп Ірина Геращенко.

За її словами, опозиційним фракціям вдалося збити певні одіозні поправки. В законі залишилися норми щодо автоматичного отримання УБД.

В той же час законопроєктом створюється єдиний реєстр мобілізованих, привʼязаний до єдиного реєстру виборців.

Раніше LB.ua вже проаналізував, що передбачає новий закон. Докладніше читайте в матеріалі “Цифровий УБД, реєстри й електронний кабінет військовозобов’язаних: як це працюватиме?”

У Давосі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Зеленський і Столтенберг обговорили ситуацію на полі бою, повідомляє Офіс президента України. Президент поінформував про масовані російські обстріли українських міст і громад, які відбулися останнім часом. Глава держави наголосив на важливості подальшого посилення української системи протиповітряної оборони.

Сторони також обговорили інші оборонні потреби України. Вони відзначили важливість підписання двосторонньої Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією в межах Спільної декларації G7, ухваленої на попередньому саміті НАТО у Вільнюсі.

Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг обговорили підготовку наступного саміту Альянсу у Вашингтоні. Глава держави наголосив, що Україна очікує ухвалення рішень, які наблизять її членство в НАТО.

На полях щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент України Володимир Зеленський взяв також участь у зустрічі “Керівники великого бізнесу – Україні”.

Глава держави поінформував співрозмовників про економічне зростання країни, яке у 2023-му перевищило 5%, та про оптимістичні прогнози щодо зростання ВВП на поточний рік.

Більше інформації – в новині.

Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Промова була присвячена боротьбі з російським нападом та об'єднанню зусиль країн, аби запобігти катастрофі.

Уряд вніс зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року, якою регулюються питання бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, щодо бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.

Згідно з ухваленим рішенням, військовозобов’язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються:

незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;

без обмежень щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!