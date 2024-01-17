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На деокупованій Харківщині слідчі поліції виявили 28 катівень, — МВС

Серед найбільших — катівня в Куп’янську, де тортур понад 150 українців зазнали тортур.

На деокупованій Харківщині слідчі поліції виявили 28 катівень, — МВС
Фото: Офіс генпрокурора

На деокупованій території Харківщини слідчі поліції виявили 28 російських катівень, ще три катівні залишаються незадокументованими, оскільки розташовані в інтенсивно обстрілюваних населених пунктах на кордоні з Росією.

Про це повідомляють у МВС України.

Серед найбільших — катівня в Куп’янську: потерпілими визнані 67 людей, однак тортур тут зазнали понад 150 потерпілих, деяких утримували понад 100 днів.

Від тортур російських окупантів постраждали  школярі, пенсіонери, вчителі, директори місцевих підприємств та фермери.

Катування українців:

  • Від початку повномасштабного вторгнення Росії слідчі Служби безпеки України здійснюють досудові розслідування в понад тисячі проваджень про катування, тортури, побої та інші насильницькі дії з боку російських військових щодо цивільних.
  • Російські окупанти катують українців струмом, відрізають кінцівки, масово ґвалтують.
  • Раніше Комісія ООН встановила, що Росія здійснила численні воєнні злочини в Україні.
  • За даними Офісу Генпрокурора, із початку повномасштабної війни від тортур росіян постраждали 75 українських дітей.
  • На всіх звільнених від ворога територіях було виявлено катівні та місця незаконного утримання. Це 104 катівні у 8 областях України. Найбільша кількість катівень була виявлена у Харківській області – 25, Запорізькій – 18, Херсонській – 11, Донецькій – 10. А також 19 катівень на території РФ.
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