На деокупованій Харківщині слідчі поліції виявили 28 катівень, — МВС

Серед найбільших — катівня в Куп’янську, де тортур понад 150 українців зазнали тортур.

На деокупованій території Харківщини слідчі поліції виявили 28 російських катівень, ще три катівні залишаються незадокументованими, оскільки розташовані в інтенсивно обстрілюваних населених пунктах на кордоні з Росією.

Про це повідомляють у МВС України.

Серед найбільших — катівня в Куп’янську: потерпілими визнані 67 людей, однак тортур тут зазнали понад 150 потерпілих, деяких утримували понад 100 днів.

Від тортур російських окупантів постраждали школярі, пенсіонери, вчителі, директори місцевих підприємств та фермери.

Катування українців: