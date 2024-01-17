Сили оборони півдня знищили радіолокаційну станцію окупантів “Леопард”

На лівому березі Дніпра стало менше на 16 окупантів.

На лівому березі Дніпра в Херсонській області Сили оборони знищили радіолокаційну станцію СНАР-10 "Леопард".

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

“За минулу добу отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі стало менше на 16 окупантів, 1 гармату, 1 станцію наземної артилерійської розвідки СНАР-10 “Леопард”, 1 розвідувальний БпЛА “Орлан-10”, 9 одиниць автобронетехніки”, — ідеться у повідомленні.

Що відомо про знищену станцію РЛС СНАР-10 "Леопард"

незалежність від умов видимості та можливість ведення розвідки у будь-який час доби, у тумані, при задимленні та у складних метеорологічних умовах (перешкоди можуть бути лише від сильного дощу чи снігопаду)

незалежність від інтенсивності артилерійського та мінометного вогню як своєї артилерії, так і артилерії супротивника

висока точність визначення координат цілей проти іншими засобами артилерійської розвідки.

Недоліком є велика складність системи та її управління, що вимагає високої кваліфікації обслуговуючого персоналу та створює значні труднощі в експлуатації.

За її допомогою можна вирішувати такі завдання: