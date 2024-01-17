Сили оборони півдня знищили радіолокаційну станцію окупантів “Леопард”

На лівому березі Дніпра в Херсонській області Сили оборони знищили радіолокаційну станцію СНАР-10 "Леопард".
Про це повідомили Сили оборони півдня України.
“За минулу добу отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі стало менше на 16 окупантів, 1 гармату, 1 станцію наземної артилерійської розвідки СНАР-10 “Леопард”, 1 розвідувальний БпЛА “Орлан-10”, 9 одиниць автобронетехніки”, — ідеться у повідомленні.
Що відомо про знищену станцію РЛС СНАР-10 "Леопард"
- незалежність від умов видимості та можливість ведення розвідки у будь-який час доби, у тумані, при задимленні та у складних метеорологічних умовах (перешкоди можуть бути лише від сильного дощу чи снігопаду)
- незалежність від інтенсивності артилерійського та мінометного вогню як своєї артилерії, так і артилерії супротивника
- висока точність визначення координат цілей проти іншими засобами артилерійської розвідки.
- Недоліком є велика складність системи та її управління, що вимагає високої кваліфікації обслуговуючого персоналу та створює значні труднощі в експлуатації.
За її допомогою можна вирішувати такі завдання:
- вести ефективну розвідку наземних цілей (виявлення, вимірювання полярних та прямокутних координат, супровід, визначення типу мети та кількісного складу групової мети);
- вести розвідку надводних цілей (кораблів, десантно-висадкових засобів тощо);
- визначати координати розривів снарядів та мін, та за цими даними коригувати вогонь своїх артилерійських засобів;
- Здійснювати топографічну прив'язку елементів бойових порядків військ.