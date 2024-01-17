Україна почала виробляти артилерійські системи за стандартами НАТО, — Камишін

Під час панельної дискусії в Українському домі в Давосі міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що Україна почала розробляти артсистеми зразка НАТО, а також збільшила удвічі виробництво боєприпасів. Також розширюється виробництво дронів та тепловізорів, — пише "Інтерфакс.Україна".

"Зараз ми переживаємо унікальний досвід переходу від стандартів радянської спадщини до стандартів НАТО і вже почали виробляти артилерійські системи за стандартами НАТО. Як сказав мій президент, ми вже починаємо це робити. Нам вдалося вдвічі збільшити виробництво боєприпасів. Це те, чому ми маємо приділяти найбільшу увагу", — заявив міністр.

За його словами, потреба в компонентах, яких дуже бракує, закриватиметься шляхом створення спільних підприємств із зарубіжними партнерами. Крім того, Україна розпочала комплектацію гібридних систем протиповітряної оборони.

"Звичайно, будь-яка система ППО, якщо нову розвивати, потребує тривалого часу... І щоб не чекати роками, ми створили саморобну ППО. Взяли радянські компоненти і застосували західні ракети. Або, скажімо, брали західні ракети, західні пускові установки, до яких застосовували радянські ракети", — зазначає Камишін.

Крім того, за його словами, в Україні великими темпами розвивається виробництво дронів. При цьому він повідомив, що витрати на випуск дронів значно скоротилися: зокрема, на виробництво FPV-дронів вони впали з 1 тисячі доларів до 500 доларів. А найдешевші дрони, які виробляються в країні, коштують $300. Розвивається і виробництво тепловізорів.

"Якби ви хотіли купити що-небудь, зроблене в Україні рік тому, вам би небагато вдалося. Були деякі марки, але достатньої майстерності не було. Цей рік довів, що ми цю індустрію побудували. І це стало видимою і важливою складовою оборонної промисловості. Ми виробляємо те, що працює в небі, на воді та під водою. Усе працює", — заявив міністр.

Раніше зазначалося, 17 січня вночі під час атаки РФ ЗСУ вперше застосували систему ППО проєкту FrankenSAM у бойових умовах.