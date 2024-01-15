В Україні розробили бронепробивний боєприпас для FPV-дронів, — "Армія дронів"

В Україні розробили боєприпас для FPV-дронів, що пробиває броню. Сама конструкція кріпиться до FPV-дрону за допомогою нейлонових хомутів.
Про це повідомляють в "Армії дронів" у Telegram.
"Це озброєння ефективне проти легкоброньованої техніки (САУ, БМП, БТР), яка захищена протикумулятивними та протидроновими засобами", — ідеться в описі
Бойова частина нового боєприпаса EFP-S має "ударне ядро", потужну заброньову дію і велику дальність дистанційного ураження.
Вага елемента, що вражає: 165 г, швидкість елемента, що вражає: 1800 м/с, радіус ефективної поразки: 8 метрів.
Боєприпас EFP-S складається з:
- знімної частини корпусу;
- гвинтів кріплення знімної частини;
- ковпачок для фіксації детонатора;
- адаптера для кріплення до рами дрона;
- приціл для вивіряння курсової камери;
- гумової підкладки.