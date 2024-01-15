В Україні розробили бронепробивний боєприпас для FPV-дронів, — "Армія дронів"

Конструкція кріпиться до FPV-дрону за допомогою нейлонових хомутів.

В Україні розробили боєприпас для FPV-дронів, що пробиває броню. Сама конструкція кріпиться до FPV-дрону за допомогою нейлонових хомутів.

Про це повідомляють в "Армії дронів" у Telegram.

"Це озброєння ефективне проти легкоброньованої техніки (САУ, БМП, БТР), яка захищена протикумулятивними та протидроновими засобами", — ідеться в описі

Бойова частина нового боєприпаса EFP-S має "ударне ядро", потужну заброньову дію і велику дальність дистанційного ураження.

Вага елемента, що вражає: 165 г, швидкість елемента, що вражає: 1800 м/с, радіус ефективної поразки: 8 метрів.

Фото: "Армія дронів"

Боєприпас EFP-S складається з: