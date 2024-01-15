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В Україні розробили бронепробивний боєприпас для FPV-дронів, — "Армія дронів"

Конструкція кріпиться до FPV-дрону за допомогою нейлонових хомутів.

В Україні розробили бронепробивний боєприпас для FPV-дронів, — "Армія дронів"
Фото: Telegram/Михайло Федоров

В Україні розробили боєприпас для FPV-дронів, що пробиває броню. Сама конструкція кріпиться до FPV-дрону за допомогою нейлонових хомутів. 

Про це повідомляють в "Армії дронів" у Telegram.

"Це озброєння ефективне проти легкоброньованої техніки (САУ, БМП, БТР), яка захищена протикумулятивними та протидроновими засобами", — ідеться в описі

Бойова частина нового боєприпаса EFP-S має "ударне ядро", потужну заброньову дію і велику дальність дистанційного ураження.

Вага елемента, що вражає: 165 г, швидкість елемента, що вражає: 1800 м/с, радіус ефективної поразки: 8 метрів.

Фото: "Армія дронів"

Боєприпас EFP-S складається з:

  • знімної частини корпусу;
  • гвинтів кріплення знімної частини;
  • ковпачок для фіксації детонатора;
  • адаптера для кріплення до рами дрона;
  • приціл для вивіряння курсової камери;
  • гумової підкладки.
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