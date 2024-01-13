"Воюють в Україні, а страждає Перм", – українські хакери заблокували сайт російської енергокомпанії

Українські хакери з ІТ армії атакували платіжний сайт російської регіональної енергетичної компанії у Пермі.
"Приймання платежів в Перменерго заблоковано IT-армією. Лежить сайт і платіжний шлюз", – повідомили в IT армії України.
Як зазначили хакери, скоріше за все, порушена частина внутрішніх операцій обленерго. Це не вплине на електропостачання, що заборонено правилами кібервійни Червоного Хреста.
Проте атака призведе до необхідності додаткових вливань з боку держави на відновлення роботи, а також до тимчасової втрати контролю управління енергомережами.
"Воюють в Україні, а страждає Перм. Ми можемо проводити операції там, куди наші дрони поки не долітають", – додали в ІТ армії України.
- Хакери з міжнародної групи "Head Mare" зламали сервісну систему, яка обслуговувала РЖД і РосНефть. Знищено сотні терабайт даних, 390 віртуальних серверів і робочі станції компанії "Галактика ЕАМ".
- Також нещодавно українські хакери залишили частину Москви без Інтернету і ТБ.