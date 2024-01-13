"Воюють в Україні, а страждає Перм", – українські хакери заблокували сайт російської енергокомпанії

Атака не призведе до відключення світла, але державі прийдеться вливати кошти.

Українські хакери з ІТ армії атакували платіжний сайт російської регіональної енергетичної компанії у Пермі.

"Приймання платежів в Перменерго заблоковано IT-армією. Лежить сайт і платіжний шлюз", – повідомили в IT армії України.

Як зазначили хакери, скоріше за все, порушена частина внутрішніх операцій обленерго. Це не вплине на електропостачання, що заборонено правилами кібервійни Червоного Хреста.

Фото: ІТ армія України

Проте атака призведе до необхідності додаткових вливань з боку держави на відновлення роботи, а також до тимчасової втрати контролю управління енергомережами.

"Воюють в Україні, а страждає Перм. Ми можемо проводити операції там, куди наші дрони поки не долітають", – додали в ІТ армії України.