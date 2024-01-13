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"Воюють в Україні, а страждає Перм", – українські хакери заблокували сайт російської енергокомпанії

Атака не призведе до відключення світла, але державі прийдеться вливати кошти. 

"Воюють в Україні, а страждає Перм", – українські хакери заблокували сайт російської енергокомпанії
Фото: ІТ армія України

Українські хакери з ІТ армії атакували платіжний сайт російської регіональної енергетичної компанії у Пермі. 

"Приймання платежів в Перменерго заблоковано IT-армією. Лежить сайт і платіжний шлюз", – повідомили в IT армії України.

Як зазначили хакери, скоріше за все, порушена частина внутрішніх операцій обленерго. Це не вплине на електропостачання, що заборонено правилами кібервійни Червоного Хреста.

Фото: ІТ армія України

Проте атака призведе до необхідності додаткових вливань з боку держави на відновлення роботи, а також до тимчасової втрати контролю управління енергомережами.

"Воюють в Україні, а страждає Перм. Ми можемо проводити операції там, куди наші дрони поки не долітають", – додали в ІТ армії України.

  • Хакери з міжнародної групи "Head Mare" зламали сервісну систему, яка обслуговувала РЖД і РосНефть. Знищено сотні терабайт даних, 390 віртуальних серверів і робочі станції компанії "Галактика ЕАМ". 
  • Також нещодавно українські хакери залишили частину Москви без Інтернету і ТБ.
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