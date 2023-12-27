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Виробництво бронетехніки в Україні збільшилося у п'ять разів, – Камишін

Оборонка довела випуск українських САУ "Богдана" до 6 одиниць на місяць.

Виробництво бронетехніки в Україні збільшилося у п'ять разів, – Камишін
Фото: СНБО

Порівняно із весною 2023 року українські оборонні заводи збільшили виробництво бронетехніки у 5 разів. Зокрема, випуск українських САУ "Богдана" збільшився до 6 одиниць на місяць і цю цифру планують збільшувати.

Про це під час брифінгу розповів міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, – пише "УП".

"Із прогнозованого зростання нашого ВВП на 4,9% частка ОПК складає 1,5%. Ми доводимо, що оборонка буде локомотивом нашого відновлення... Ми ще не там, де можемо закрити усі свої потреби власним виробництвом, але стратегічно усі наші потреби у броньованих машинах зможуть задовольняти кілька українських компаній, в тому числі приватних. Так само ми кратно (більш як у 2 рази − УП) наростили випуск українських протитанкових комплексів, які на фронті зарекомендували себе часом навіть краще за іноземні аналоги", – зазначив він.

Камишін підкреслив, що державні і приватні компанії за 2023 рік виробили у 3,4 раза більше броньованої техніки ніж у 2022-му. А оборонка збільшила випуск українських САУ "Богдана" до 6 одиниць на місяць і планує збільшувати цю цифру. Крім того державні заводи вп'ятеро наростили випуск БТРів.

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