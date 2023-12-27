380 українських дітей наразі перебувають "під тимчасовою опікою" на території РФ, – Лубінець

Після того як Україна почала документувати воєнні злочини РФ, влада Кремля почала приховувати факт всиновленні українських дітей. У Росії це назвали "тимчасовою опікою", але це аналогічно, що й всиновлення. Наразі під так званою "опікою" перебувають 380 українських дітей.

Про боротьбу за право повернути з окупації українських дітей в інтервю для "Укрінформу" розповів Омбудсман Дмитро Лубінець.

"За моєю інформацією, цей процес у РФ розгорнутий максимально масштабно. Вони намагаються одразу помістити українських дітей у російські сім'ї. Росіяни, коли зрозуміли, яку велику роботу ми – Україна, у тому числі наш Офіс, – проводимо з документування воєнних злочинів, скоєних РФ (а подібне всиновлення дитини є воєнним злочином – ред.), вони просто перестали це юридично визнавати як усиновлення. Росіяни називають це "передача під тимчасову опіку". Хоча фактично це те ж саме", – каже Уповноважений Верховної ради.

Згідно інформації Лубінця, щонайменше 380 українських дітей були передані під так названу "тимчасову опіку" до російських сімей.

"Хоча я називаю це всиновленням. Також є офіційно встановлений факт усиновлення у РФ української дитини – депутат Держдуми Миронов офіційно вдочерив українську дівчинку, а потім змінив її документи. Маргарита перетворилася на "Марину", їй змінили й прізвище", – каже омбудсман.

Також, Дмитро Лубінець додає, що порушили свою ж процедуру – у випадку з Мироновим вони просто переписали дитині свідоцтво про народження та визнали, що це нібито їхня дитина, що вона нібито завжди була їхньою.

Уповноважений підкреслює, це не поодинокий випадок, "пагато випадків ми зараз публічно не можемо сказати, принаймні поки".