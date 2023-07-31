ЗСУ підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту
ЗСУ підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення – stop doing stupid shit”
Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення – stop doing stupid shit”
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Лубінець просить спецпредставника ООН отримати у росіян списки викрадених дітей

Росіяни заявили, що вивезли з України понад 700 тисяч дітей.

Лубінець просить спецпредставника ООН отримати у росіян списки викрадених дітей
Фото: Макс Требухов

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до спеціального представника генерального секретаря ООН з питань дітей та збройних конфліктів Вірджинії Гамби з проханням отримати від російської сторони списки депортованих українських дітей і передати їх Україні.

Про це Лубінець написав у Телеграмі.

"У доповіді уповноважена з прав дитини Російської Федерації (Марія Львова-Бєлова - ред.) повідомляє, що Росія за 2022 рік вивезла з України понад 700 тисяч українських дітей", - написав Лубінець.

Як зазначає Лубінець, "під виглядом "добрих справ", евакуації чи відпочинку Росія вивозить українських дітей на територію Російської Федерації чи тимчасово окупованого Криму. У доповіді також подається кількість дітей вивезених і влаштованих у прийомні російські сім’ї з тимчасово окупованих територій України (Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської і Запорізької областей.

"Закликаю міжнародну спільноту звернути увагу на злочини, які постійно Росія вчиняє щодо українських дітей та вжити негайних заходів задля припинення грубих порушень норм міжнародного права. Також закликаю сприяти повернення всіх дітей на територію України", - написав Лубінець.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що влада України наразі зафіксувала перебування наших дітей, викрадених РФ, у 57 регіонах Росії.

З початку літнього сезону окупаційні адміністрації на окупованих територіях півдня і сходу України отримали вказівки активізувати процес вивезення українських дітей на територію Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies