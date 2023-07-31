Лубінець просить спецпредставника ООН отримати у росіян списки викрадених дітей

Росіяни заявили, що вивезли з України понад 700 тисяч дітей.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до спеціального представника генерального секретаря ООН з питань дітей та збройних конфліктів Вірджинії Гамби з проханням отримати від російської сторони списки депортованих українських дітей і передати їх Україні.

Про це Лубінець написав у Телеграмі.

"У доповіді уповноважена з прав дитини Російської Федерації (Марія Львова-Бєлова - ред.) повідомляє, що Росія за 2022 рік вивезла з України понад 700 тисяч українських дітей", - написав Лубінець.

Як зазначає Лубінець, "під виглядом "добрих справ", евакуації чи відпочинку Росія вивозить українських дітей на територію Російської Федерації чи тимчасово окупованого Криму. У доповіді також подається кількість дітей вивезених і влаштованих у прийомні російські сім’ї з тимчасово окупованих територій України (Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської і Запорізької областей.

"Закликаю міжнародну спільноту звернути увагу на злочини, які постійно Росія вчиняє щодо українських дітей та вжити негайних заходів задля припинення грубих порушень норм міжнародного права. Також закликаю сприяти повернення всіх дітей на територію України", - написав Лубінець.

Нагадаємо, що влада України наразі зафіксувала перебування наших дітей, викрадених РФ, у 57 регіонах Росії.

З початку літнього сезону окупаційні адміністрації на окупованих територіях півдня і сходу України отримали вказівки активізувати процес вивезення українських дітей на територію Росії.