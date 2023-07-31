«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
ЗСУ підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту
ЗСУ підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту
Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення – stop doing stupid shit”
Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення – stop doing stupid shit”
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок ворожих обстрілів Херсонщини 17 людей отримали поранення, троє – загинули

Серед поранених – волонтери та дівчинка-підліток. 

Унаслідок ворожих обстрілів Херсонщини 17 людей отримали поранення, троє – загинули

З сьогоднішнього ранку російська армія не припиняє обстріли Херсонської області. Інтенсивність обстрілів пов’язана із ротацією ворожого війська на Лівобережжі.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, станом на 18:05 відомо про 17 поранених та трьох загиблих через ворожі обстріли Херсона. 

"Наймолодшій постраждалій – лише 16 років. Дівчинку в тяжкому стані доставили до лікарні", – зазначив Прокудін.

Він додав, що один загиблий та шестеро травмованих – це працівники комунального підприємства, ще пʼятеро – волонтери. Вони потрапили під вогонь ворога, коли допомагали херсонцям з ліквідацією наслідків обстрілів та підтоплення.

"Така інтенсивність обстрілів повʼязана з ротацією ворожого війська Лівобережжі. Росія поповнила свої сили, які до цього розбили наші ЗСУ", – сказав голова ОВА.

Він звернувся до жителів Херсона з проханням бути максимально обережними у найближчі кілька днів.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти вдарили по середмістю Херсона, унаслідок чого загинув працівник комунального підприємства, ще четверо його колег дістали поранення.

Близько 11:00 російські війська обстріляли житловий мікрорайон Корабел у Херсоні. Множинні осколкові поранення несумісні із життям отримав 65-річний чоловік, який у момент обстрілу рухався автівкою по одній із вулиць. Ще один чоловік дістав поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies