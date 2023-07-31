Унаслідок ворожих обстрілів Херсонщини 17 людей отримали поранення, троє – загинули

З сьогоднішнього ранку російська армія не припиняє обстріли Херсонської області. Інтенсивність обстрілів пов’язана із ротацією ворожого війська на Лівобережжі.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, станом на 18:05 відомо про 17 поранених та трьох загиблих через ворожі обстріли Херсона.

"Наймолодшій постраждалій – лише 16 років. Дівчинку в тяжкому стані доставили до лікарні", – зазначив Прокудін.

Він додав, що один загиблий та шестеро травмованих – це працівники комунального підприємства, ще пʼятеро – волонтери. Вони потрапили під вогонь ворога, коли допомагали херсонцям з ліквідацією наслідків обстрілів та підтоплення.

"Така інтенсивність обстрілів повʼязана з ротацією ворожого війська Лівобережжі. Росія поповнила свої сили, які до цього розбили наші ЗСУ", – сказав голова ОВА.

Він звернувся до жителів Херсона з проханням бути максимально обережними у найближчі кілька днів.

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти вдарили по середмістю Херсона, унаслідок чого загинув працівник комунального підприємства, ще четверо його колег дістали поранення.

Близько 11:00 російські війська обстріляли житловий мікрорайон Корабел у Херсоні. Множинні осколкові поранення несумісні із життям отримав 65-річний чоловік, який у момент обстрілу рухався автівкою по одній із вулиць. Ще один чоловік дістав поранення.