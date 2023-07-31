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Україна відновила всі пошкоджені ворожими ударами підприємства теплової генерації, – Кубраков

Рівень підготовки об’єктів ЖКГ до роботи в осінньо-зимовий період становить близько 60%.

Україна відновила всі пошкоджені ворожими ударами підприємства теплової генерації, – Кубраков
Фото: facebook/Олександр Кубраков

В Україні вдалося відновити практично всі підприємства теплової генерації, які були пошкоджені ракетними ударами росіян восени-взимку.

Про це повідомив у Facebook віцепрем'єр-міністр – міністр відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Підприємства теплової генерації відновлені практично на 100%. Паралельно працюємо над забезпеченням резервними потужностями на випадок виникнення форс-мажорних ситуацій", – йдеться у повідомленні.

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За словами Курбакова, внаслідок ворожих обстрілів загалом було пошкоджено понад 700 об’єктів теплопостачання.

"Загалом станом на сьогодні рівень підготовки об’єктів ЖКГ до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 року становить близько 60%. Це базовий показник готовності на цей момент у році", – сказав міністр.

Кубраков упевнений, що Україна технічно буде готова на 100% до початку опалювального сезону вже до 1 жовтня.

Нагадаємо, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, з травня в Україні працює штаб з підготовки до зими. Наразі вже відремонтовані 4 атомні енергоблоки, 9 енергоблоків теплових електростанцій, 6 гідроагрегатів. Україна готова до опалювального сезону на 60%.

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