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На Донеччині загинули троє шахтарів

Аварія сталася через раптовий викид вугілля та газу.

На Донеччині загинули троє шахтарів
Фото: ukrinform.ua

На шахті у Донецькій області загинули троє людей. 

Про це повідомляє у Телеграмі Міненерго.

Це сталося через раптовий викид вугілля та газу на шахті на ПраАТ "Шахтоуправління "Покровське".

За даними Міненерго, під час викиду вугілля та газу зникли безвісти троє працівників шахти. Через кілька годин аварійно-рятувальних робіт рятувальники знайшли шахтарів. Усі троє загинули. Наразі причини аварії встановлюються.

Серед загиблих - машиніст гірничих виїмкових машин та два прохідника. 

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Нагадаємо, що у Павлограді Дніпропетровської області в ніч на суботу, 17 червня, стався вибух метану на вугільній шахті. Троє працівників були травмовані. Інших шахтарів вивели на поверхню.

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