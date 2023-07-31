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Авіакатастрофа в Броварах: версії про диверсію чи замах на життя керівництва МВС не підтвердились

Завершується проведення необхідних експертиз.

Авіакатастрофа в Броварах: версії про диверсію чи замах на життя керівництва МВС не підтвердились
Фото: EPA/UPG

У розслідуванні причин аварії гелікоптера, який упав у Броварах із керівництвом Міністерства внутрішніх справ зібрані всі технічні документи. Завершується проведення необхідних експертиз. Попередньо, версії про диверсію чи замах на життя державних діячів не підтвердились.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповів генеральний прокурор України Андрій Костін.

Він нагадав, що на початку розслідування висувалися кілька версій причин падіння вертольота: замах на життя державних діячів, зокрема, - диверсія, збиття гелікоптера; конфлікт на борту судна; помилка пілота; технічна несправність судна; неналежна організація планування польоту; недотримання правил польотів; складні погодні умови.

"Попередньо можу сказати, що версії, пов’язані з диверсією або посяганням на життя державних діячів, не знайшли свого підтвердження", - зазначив генпрокурор.

Розслідування обставин авіакатастрофи ще триває. Його проводить міжвідомча слідча група у складі фахівців Державного бюро розслідувань та Служби безпеки. Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво. До роботи залучили представників виробника гелікоптера - спеціалістів компанії Airbus Helicopters. Також до справи приєдналися фахівці з Міністерства оборони, Нацполіції і Нацгвардії України.

Завдяки допомозі французьких партнерів з компанії Airbus розшифрували інформацію бортових самописців. На основі зібраних даних здійснено 3D-моделювання польоту гелікоптера.

"Про остаточні висновки за результатами досудового розслідування ми повідомимо найближчим часом", - зазначив Костін.

Нагадаємо, 18 січня в Броварах впав гелікоптер, унаслідок катастрофи загинуло керівництво МВС - міністр Денис Монастирський, державний секретар міністерства Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євгеній Єнін.

Всього загинули 14 людей, з них одна дитина. Отримали поранення 25, з них - 11 дітей.

У березні в МВС повідомили, що залишаються робочими три основні версії авіакатастрофи: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення гелікоптера. 

Після цієї авіакатастрофи в МВС заборонили всім керівникам користуватися гелікоптерами та літаками під час воєнного стану.

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