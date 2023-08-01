Росіяни на півдні боряться з бойовою втомою та виснаженням, − британська розвідка

Їм не вистачає артбоєприпасів та резервів.

На півдні України найбільшими проблемами для російських командирів, найімовірніше, буде нестача артилерійських боєприпасів, брак резервів і проблеми з особовим складом для оборони.

Про це пише Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на розвідку.

У цьому регіоні інтенсивні бої продовжують зосереджуватися на двох напрямках. На південь від Оріхова українські війська зосередилися проти 58-ї загальновійськової армії Росії. Росіяни борються з бойовою втомою та виснаженням у передових полках, які перебувають у напружених боях понад вісім тижнів.

Далі на схід, на південь від Великої Новосілки, російські війська, що обороняються, стягнуті зі Східного та Південного військових округів. Це створює проблеми з координацією.

Елементи 5-ї загальновійськової армії, ймовірно, перебувають під особливим тиском і відчувають потребу у ротації.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 August 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/GsQXwHvW1U — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 1, 2023

Нагадаємо, з початку широкомасштабного вторгнення по 1 серпня 2023 року загальні втрати армії РФ склали близько 246 690 осіб. За минулу добу, 31 липня, Збройні сили знищили близько 500 окупантів та багато військової техніки ворога.