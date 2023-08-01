РФ атакувала Харків дронами, є влучання (оновлено)

У Харкові пролунало вже три вибухи.

Російські окупаційні війська атакують Харків дронами.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Оновлено 1:05: “Щонайменше три прильоти. Усі у середмісті, у густо населених районах”, – повідомив Терехов.

Він додав, що один з дронів зруйнував два поверхи одного з гуртожитків, де тепер вирує пожежа. На місці працюють підрозділи ДСНС, інформація про постраждалих наразі уточнюється.

“Вибухи лунають у Шевченківському районі”, – написав Терехов.

Він додав, що у Харкові пролунало вже три вибухи.

Нагадаємо, в ніч на 31 липня російські окупаційні війська завдали чергового ракетного удару по Харкову, застосувавши ракети С-300 з території Білгородської області.

Як раніше повідомлялось, СБУ затримала ворожого агента, який готував нову повітряну атаку росіян на Харків.