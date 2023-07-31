Мешканця Харківщини засудили до 13 років ув’язнення за співпрацю з окупантами

Чоловік очолював хлібокомбінат для організації масового вивезення зерна до РФ.

Колаборант з Куп’янська Харківської області, який хотів вивезти до Росії 700 тонн зерна, за вироком суду проведе за ґратами 13 років.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Колишній головний інженер місцевого комбінату хлібопродуктів після тимчасового захоплення міста перейшов на бік ворога і влаштувався до окупаційної “поліції”.

Згодом йому запропонували очолити хлібокомбінат для організації масового вивезення зерна до РФ.

На цій посаді він передав до Росії декілька партій зерна і підготував до відправки в рФ майже 700 тонн української пшениці.

Він не зміг вивезти зерно, оскільки після звільнення Харківщини співробітники СБУ встановили місцезнаходження колаборанта і затримали його.

Суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Раніше співробітники поліції заочно повідомили мешканцю Ізюмського району Харківської області про підозру в колабораційній діяльності. 33-річний чоловік обіймав посаду “помічника чергового ізолятора тимчасового тримання” в “народній поліції”. На своїй посаді він слідкував за порядком в камерах, організовував харчування, віддавав затриманим в ізоляторі особам команди.