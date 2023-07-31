Міноборони та Baykar Marina підписали договір про будівництво сервісного центру з ремонту БПЛА

Договір про будівництво центру укладено сьогодні.

Міноборони України та турецька компанія Baykar Marina підписали договір про будівництво в Україні сервісного центру з ремонту та обслуговування безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє у Telegram Міноборони України.

Зазначається, що документ про будівництво сервісного центру укладено сьогодні між Міністерством оборони та турецькою компанією Baykar Marina. Це зроблено у розвиток рамкової угоди між Україною та Туреччиною про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях.

"Ми рухаємося вперед і нам важливо створювати власну базу в Україні для обслуговування безпілотників. Цей спільний проєкт закладе основу нашої системної роботи. Окрема вдячність компанії Baykar за внесок у нарощення потужності ЗСУ в боротьбі з російською агресією", – повідомив держсекретар Міноборони України Костянтин Ващенко.

У лютому повідомлялося, що Україна разом з партнерами визначилася, де буде розташовуватися Центр обслуговування безпілотників Bayraktar.

У 2023 році Міністерство оборони України спрямує близько 20 млрд гривень на виробництво безпілотників.