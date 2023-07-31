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Росія за місяць виготовляє десятки "Калібрів", - Юсов

З "Кинжалами" та "Іскандерами" ситуація інша - їх випускають одиниці на місяць.

Росія за місяць виготовляє десятки "Калібрів", - Юсов
представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Росія намагається збільшити кількість своїх ракет, за місяць виготовляє десятки крилатих ракет "Калібр"

Про це в ефірі телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

Юсов зазначив, що Росія на сьогодні не тільки має залишки ракет, але й налагодила їх виробництво, і намагається збільшити виробничі потужності.

"Налагоджено виробництво нових ракет і вони працюють над тим, щоб пробувати його збільшувати. Якщо говорити про "Іскандери", то це значно меші обсяги, ніж "Калібрів". Фактично все, що зараз виробляється, все одразу і випускається російськими терористами по Україні", – наголосив Юсов.

Він зазначив, що Росія за місяць виготовляє десятки "Калібрів", тоді як з "Кинжалами" та "Іскандерами" ситуація інша - їх випускають одиниці на місяць.

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Нагадаємо, що за даними ГУР, російська армія модернізувала ракети Х-22 та Онікс, а також відновила використання комплексів Бал та Бастіон.

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