Росія за місяць виготовляє десятки "Калібрів", - Юсов

З "Кинжалами" та "Іскандерами" ситуація інша - їх випускають одиниці на місяць.

Росія намагається збільшити кількість своїх ракет, за місяць виготовляє десятки крилатих ракет "Калібр".

Про це в ефірі телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

Юсов зазначив, що Росія на сьогодні не тільки має залишки ракет, але й налагодила їх виробництво, і намагається збільшити виробничі потужності.

"Налагоджено виробництво нових ракет і вони працюють над тим, щоб пробувати його збільшувати. Якщо говорити про "Іскандери", то це значно меші обсяги, ніж "Калібрів". Фактично все, що зараз виробляється, все одразу і випускається російськими терористами по Україні", – наголосив Юсов.

Він зазначив, що Росія за місяць виготовляє десятки "Калібрів", тоді як з "Кинжалами" та "Іскандерами" ситуація інша - їх випускають одиниці на місяць.

Нагадаємо, що за даними ГУР, російська армія модернізувала ракети Х-22 та Онікс, а також відновила використання комплексів Бал та Бастіон.