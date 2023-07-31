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Справу депутата з Сумської області, що створив фейковий благодійний фонд "для ЗСУ" і привласнював гроші, передали до суду

Його викрили ще в вересні. 

Справу депутата з Сумської області, що створив фейковий благодійний фонд "для ЗСУ" і привласнював гроші, передали до суду
Фото: Національна поліція в ТГ

До суду передали справу щодо депутата міської ради одного з населених пунктів Сумської області. За даними слідства, він створив два шахрайські кол-центри – в Києві та Дніпрі.

Разом із іншими фігурантами депутат привласнив зібрані для ЗСУ майже 10 млн гривень. Про це повідомили в Національній поліції

"Таким чином фігуранти під прикриттям благодійного фонду збирали гроші для придбання Збройним силам України бронежилетів, шоломів, приладів нічного бачення та іншої амуніції. Аби приховати свою злочинну діяльність, фігуранти пів відсотка від зібраної суми перераховували на ЗСУ, решту грошей – привласнили", – зазначили в поліції.

Матеріали кримінального провадження скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Про викриття депутата стало відомо в вересні 2022. Тоді правоохоронці повідомили, що 37-річний депутат однієї з міських рад створив два кол-центри в Києві та Дніпрі та найняв співробітників – менеджерів і операторів, які працювали в офісах. Вони телефонували бізнесменам, просили допомогти у придбанні конкретних товарів для військових і надавали реквізити благодійної організації. А вже отримані гроші пересилали на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців і розподіляли між собою. 

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