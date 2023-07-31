29 липня Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" передав Навчальному центру Сил територіальної оборони ЗСУ мобільний модульний табір вартістю $1,2 мільйона. Проєкт реалізували завдяки народу Польщі та турецькій компанії Baykar.

За ініціативи журналіста Славоміра Сераковського, в липні торік у Польщі зібрали понад 22,5 мільйона злотих на безпілотний авіакомплекс Bayraktar TB2 для українського війська. До збору долучилися більше 200 тисяч людей. Турецька компанія Baykar вирішила безкоштовно передати безпілотник ЗСУ. А зібрані кошти попросила направити благодійним організаціям, котрі допомагають громадянам і армії України. Відтак Сераковський передав "Повернись живим" 5,13 мільйона злотих і $600 тисяч.

За 5,13 млн злотих, або близько $1,2 мільйона, Фонд придбав у польського підприємства мобільний модульний табір. До нього входять 31 житлові і навчальні намети, системи освітлення й живлення, обігрівачі і меблі, маскувальні покриття; намет-пральню і медичний; генератори та кондиціонери; контейнери і стелажі для зброї.

Крім того, за $600 тисяч для війська замовили дві спеціалізовані ремонтні станції, необхідні для техобслуговування і ремонту американських позашляховиків HMMWV та іншої західної автотехніки.

"Якісна підготовка та навчання бійців - це запорука високої спроможності війська", - наголошує командувач Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майор Ігор Танцюра.

"Що краще воїн підготується в навчальному таборі, то ефективніше буде виконувати бойові завдання на передовій. Втім, для належної підготовки потрібні відповідні умови. І такі модульні мобільні табори – ефективне й потрібне рішення цієї потреби. Адже боєць має можливість не тільки відпочити після важкого тренувального дня, але й добре підготуватись до наступних завдань. Ми вдячні нашим польським і турецьким друзям та фонду «Повернись живим» за допомогу та дуже цінуємо їхню підтримку", - зазначив він.

"Це перший тристоронній міжнародний проєкт Фонду. Ми понад пів року вели перемовини з партнерами, узгоджували всі деталі, щоб його втілити, — розповідає Руслана Величко, юристка, волонтерка «Повернись живим» і перша заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду. — Було непросто. Жодна благодійна організація в Україні досі такого не робила. Проте завдяки цьому досвіду ми набули ще більшої спроможності до співпраці на міжнародному рівні задля допомоги нашому війську".

Baykar запропонував польським донорам перерахувати частину коштів Фонду завдяки попередній ефективній співпраці, додає Величко.

Торік "Повернись живим" став першою благодійною організацією в Україні, яка отримала дозвіл на закупівлю за кордоном товарів подвійного та військового призначення, включно з летальним озброєнням. Фонд – єдина недержавна організація, котра придбала Bayraktar TB2.

У серпні 2022-го "Повернись живим" і компанія Baykar підписали Меморандум про подальше партнерство.

"Я відчуваю глибоку гордість і вдячність за можливість бути частиною цього історичного проєкту, –коментує генеральний директор Baykar Халук Байрактар. – Наш Bayraktar TB2 – не просто дрон. Це символ нашої відданості інноваціям і технологічному прогресу. Ми віримо, що наша технологія може допомогти зміцнити обороноздатність України і підтримувати її в боротьбі за свободу та незалежність. Цей проєкт підкреслює нашу віру в силу технологій і їхню здатність змінювати світ на краще. Ми пишаємося тим, що є частиною цієї міжнародної співпраці та продовжуємо стояти пліч-о-пліч з українським народом".

"Польща об’єдналася і зібрала величезні кошти для України. Так само приклад підтримки нас у війні показала корпорація Baykar. А наш Фонд виступив між двома країнами гарантом якісного, прозорого та компетентного використання цих коштів. Такий безпрецедентний рівень довіри – і відповідальність, і хороший виклик для нас", – коментує директор Фонду Тарас Чмут.

"Повернись живим" – це фонд компетентної допомоги армії України, а також громадська організація, яка займається аналітикою у секторі безпеки та оборони, реалізує проєкти з реабілітації ветеранів через спорт. «Повернись живим» працює на зміцнення українського війська з 2014 року. Зібрав на потреби Сил оборони — різноманітні техніку, обладнання, транспорт — понад 8 мільярдів гривень. Також інструктори Фонду готують висококваліфікованих фахівців — саперів, операторів безпілотних літальних апаратів і піхотного озброєння, снайперів, і працюють над впровадженням у ЗСУ західних стандартів тактичної медицини.

Baykar – це всесвітньовідома турецька військова компанія, яка з 2000 року займається виробництвом БпЛА. До того, з моменту заснування у 1986-му, підприємство концентрувалося на виробництві автомобільних запчастин, але згодом цей напрямок витіснило конструювання безпілотних авіаційних комплексів. Зараз Baykar створює БПЛА, як для внутрішнього, так і для зовнішнього ринку. Компанія відома, зокрема, такими ударними безпілотниками як Bayraktar TB2 і Bayraktar Akinci.