Ворог збирає розвіддані і може готуватися до нових атак, – Гуменюк

Російські військові збирають розвідувальні дані і можуть готуватися до потужних атак.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Укрінформ.

“Сьогоднішня ніч для півдня України пройшла порівняно спокійно, хоча активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку була потужною. Це говорить про те, що ворог збирає розвідувальні дані і може готуватися до потужних атак", – сказала Гуменюк.

Вона також додала, що ворог починає підтягувати стратегічну авіацію.

Нагадаємо, за даними Military Media Center, російські окупаційні війська зосередились на утриманні сухопутного коридору до Криму.