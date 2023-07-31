У Міноборони показали, як виглядають нові тактичні кросівки
У Міноборони показали, як виглядають нові тактичні кросівки
Гуменюк про удар по Чонгарському мосту: "Робота проведена філігранно і точно"
Гуменюк про удар по Чонгарському мосту: "Робота проведена філігранно і точно"
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Чи буде країна новою без довіри?
Чи буде країна новою без довіри?
ЗСУ підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту
ЗСУ підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення – stop doing stupid shit”
Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення – stop doing stupid shit”
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог збирає розвіддані і може готуватися до нових атак, – Гуменюк

Росіяни починають підтягувати стратегічну авіацію.

Ворог збирає розвіддані і може готуватися до нових атак, – Гуменюк
Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Російські військові збирають розвідувальні дані і можуть готуватися до потужних атак.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Укрінформ.

“Сьогоднішня ніч для півдня України пройшла порівняно спокійно, хоча активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку була потужною. Це говорить про те, що ворог збирає розвідувальні дані і може готуватися до потужних атак", – сказала Гуменюк.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Вона також додала, що ворог починає підтягувати стратегічну авіацію.

Нагадаємо, за даними Military Media Center, російські окупаційні війська зосередились на утриманні сухопутного коридору до Криму.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies