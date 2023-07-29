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Росіяни зосередились на утриманні сухопутного коридору до Криму, - Military Media Center

У Чорному та Азовському морях окупанти прагнуть запобігти атакам на свій флот.

Росіяни зосередились на утриманні сухопутного коридору до Криму, - Military Media Center
Вибухи в Криму (ілюстративне фото)
Фото: Talagram/Андрющенко

Російські окупаційні війська зосередились на утриманні сухопутного коридору до Криму.

Про це повідомляє Military Media Center.

"За наявною інформацією, російські війська у Херсонській та Запорізькій областях основну увагу фокусують на веденні позиційної оборони для збереження шляхів комунікацій з окупованим Кримом", - йдеться в повідомленні.

У Чорному та Азовському морях росіяни прагнуть запобігти атакам на свій флот та намагаються поліпшити оборону пунктів базування кораблів.

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Нагадаємо, раніше речниця координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни досі не відновилися після ударів по Чонгару ракетами Storm Shadow, які відбулися 22 червня.

Кримський міст залишається ушкодженим, тому ворог намагається використовувати маршрути через материкову частину тимчасово окупованих територій України. Але ці шляхи перебувають під вогневим контролем ЗСУ, тож росіяни не можуть вільно рухатися колонами. Понтонні переправи теж не справляються із важкою технікою.

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