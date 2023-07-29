Мелінда Сіммонс зауважила, що дітям, яких повернули з РФ, потрібна психологічна допомога після “промивання мізків” росіянами.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вважає, що росіяни викрадають українських дітей, щоб винищити під корінь наступне покоління захисників України.

Про це вона сказала в інтерв’ю АрміяInform.

“Викрадення дітей також є частиною російського вторгнення. І насправді боляче говорити про це, адже мова йде про дітей конкретних людей. Насправді я ледве стримую себе, коли думаю, що дітей забирають або силоміць, або під виглядом, ніби вони їдуть у літні табори чи кудись на оздоровлення. Тоді українським родинам може бути бюрократично важко повернути їх назад. Або вони піддаються неймовірному невпинному промиванню мізків (з боку росіян, - ред.)”, - сказала Мелінда Сіммонс.

Вона зазначила, що викрадення, окрім всього іншого, створює психологічний бар’єр між дітьми та їхніми батьками. Є діти, які повертаються з Росії з думкою, що воювати росіянам проти України — це правильно.

За її словами, перед Україною постало не одне, а два питання: перше — це необхідність повернути дітей у їхні сім’ї, а друге — це психологічна допомога після промивання мізків росіянами.

“Але цілком зрозуміло, що росіяни викрадають дітей, щоб винищити під корінь наступне покоління захисників України. Усе це надзвичайно жахливо. Це жахливо на всіх мислимих рівнях. І для мене це питання, яке не потребує стільки дискусій. Припиніть красти дітей України! Дозвольте цим дітям повернутися. Дозвольте батькам повернути своїх дітей. І дозвольте Україні зростати”, - сказала посол Великої Британії в Україні.

Нагадаємо, нещодавно окупанти вивезли ще 100 дітей з Херсонщини до РФ. Дітям будуть проводити лекції про “СВО”.