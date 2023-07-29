Також Президент заслухав доповідь командира і поспілкувався з військовими.

Президент Володимир Зеленський відвідав на Бахмутському напрямку передові позиції Сил спеціальних операцій.

Про це йдеться в повідомленні глави держави у соцмережах.

"Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів з їхнім професійним днем, ушанувати їхню силу. Заслухав доповідь командира, поспілкувався з військовими. Дуже потужні, дуже результативні", - розповів Зеленський.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Нагадаємо, 29 липня Сили спеціальних операцій відзначають професійне свято.

Напередодні з нагоди Дня Державності Президент привітав і відзначив нагородами українських захисників і захисниць, які отримали "Золоті Зірки" Героїв України, "Хрести бойових заслуг", ордени Богдана Хмельницького, ордени "За мужність". Дісталися почесні відзнаки бойовим бригадам і прикордонним загонам.