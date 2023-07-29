На Донеччині через обстріли знеструмлено 9 населених пунктів

У Херсоні залишаються без світла 11,4 тисячі абонентів.

29 липня щонайменше 9 тисяч жителів Дніпропетровщини залишаються без світла через негоду.

Про це повідомляє Міненерго.

Зазначається, що внаслідок грозового шторму залишаються знеструмленими 73 населених пункти у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській областях.

Також сталася чергова аварійна ситуація в мережах оператора системи передачі НЕК «Укренерго» в Одеській області. Відключилася лінія електропередачі 330 кВ, внаслідок чого знеструмлювалися споживачі.

На Донеччині через обстріл знеструмлено 9 населених пунктів.

"Без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях", - йдеться у повідомленні.

У Херсоні залишаються без світла 11,4 тисячі абонентів, які були відключені через підтоплення.

У Міненерго також зауважили, що ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Нагадаємо, що "Укренерго" не прогнозує застосування графіків аварійних відключень для споживачів у серпні.