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Окупанти поранили жителя Курахового на Донеччині

Всього в області від початку повномасштабного вторгнення налічують близько 3909 потерпілих.

Окупанти поранили жителя Курахового на Донеччині
Фото: United24

За минулу добу, 28 липня, росіяни поранили жителя Донеччини — у Кураховому.

Про це повідомив керівник ОВА Павло Кириленко.

За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Всього в Донецькій області від початку повномасштабного вторгнення налічують близько 3909 поранених цивільних і 1636 убитих росіянами жителів.

Фото: Telegram/Павло Кириленко

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Нагадаємо, росіяни за минулу добу поранили чотирьох жителів Херсонщини. Від ворожих обстрілів постраждали 18 населених пунктів Запорізької області. Крім того, є потерпілі від ракетного удару РФ по місту Дніпро.

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