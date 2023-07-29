Окупанти поранили жителя Курахового на Донеччині

Всього в області від початку повномасштабного вторгнення налічують близько 3909 потерпілих.

За минулу добу, 28 липня, росіяни поранили жителя Донеччини — у Кураховому.

Про це повідомив керівник ОВА Павло Кириленко.

За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Всього в Донецькій області від початку повномасштабного вторгнення налічують близько 3909 поранених цивільних і 1636 убитих росіянами жителів.

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Нагадаємо, росіяни за минулу добу поранили чотирьох жителів Херсонщини. Від ворожих обстрілів постраждали 18 населених пунктів Запорізької області. Крім того, є потерпілі від ракетного удару РФ по місту Дніпро.