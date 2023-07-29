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Четверо людей були поранені через ворожі обстріли Херсонщини

Окупанти за минулу добу здійснили 29 обстрілів, випустивши 126 снарядів з мінометів, артилерії, танків, авіації та БпЛА.

Через російські обстріли Херсонщини були поранені четверо людей.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, окупанти за минулу добу здійснили 29 обстрілів, випустивши 126 снарядів з мінометів, артилерії, танків, авіації та БпЛА.

По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів.

Загарбники накрили вогнем житлові квартали населених пунктів області, а також територію зернового терміналу Бериславського району.

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Нагадаємо, напередодні у селі Новоберислав окупанти вдарили по житловому будинку. Отримав поранення 41-річний чоловік. Селище Козацьке тричі обстріляла ворожа авіація, там теж постраждав житель.

Увечері того ж дня росіяни вдарили ракетами "Іскандер" по місту Дніпро. Там теж є потерпілі.

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