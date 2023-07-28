Росіяни обстріляли населені пункти Херсонщини, є поранені жителі

Через російські обстріли Херсонщини постраждали двоє жителів.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Так, у селі Новоберислав окупанти вдарили по житловому будинку. Отримав пораненні 41-річний чоловік. Селище Козацьке тричі обстріляла ворожа авіація. Пошкоджено будівлі підприємства та щонайменше чотири житлові будинки. В одній з осель на момент обстрілу перебував 57-річний чоловік, який отримав поранення.

Обох потерпілих відправили у лікарню.

Нагадаємо, минулої доби російські окупаційні війська випустили майже 200 снарядів по Херсонській області. В результаті дістав поранення місцевий.

Вдень 27 липня вороги обстріляли керованими авіаційними снарядами.Новоберислав Бериславської територіальної громади.