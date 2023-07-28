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Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час війни і невдовзі це питання "буде актуалізовано"

Щоправда, заборона є в Законі України "Про правовий режим воєнного стану".

Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час війни і невдовзі це питання "буде актуалізовано"
Руслан Стефанчук
Фото: EPA/UPG

Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук заявив, що в Конституції немає заборони щодо проведення виборів під час війни.

Про це він сказав в етері телемарафону.

"Такої заборони в Конституції немає. Така заборона міститься в Законі України "Про правовий режим воєнного стану". І тому конституційної заборони проводити вибори під час воєнного стану немає. Але є друга важлива річ ... треба обрати баланс", - сказав Стефанчук.

За його словами, парламент має продовжувати "свою дію, має ухвалювати необхідні законодавчі акти", а з іншого "не повинно бути застиглості цієї демократії, яка існує в суспільстві". 

"І саме через це президент Парламентської асамблеї Ради Європи пан Кокс і інші колеги говорять про те, що все-таки необхідно докласти зусиль, щоб здійснити це. Тому це питання може бути питанням дискусій", - зазначив спікер.

Стефанчук сказав, що питання проведення виборів під час війни може бути дискусійним і що треба ухвалити "важливе рішення" щодо цього. Це дасть можливість, "з одного боку, забезпечити стабільність в державі, щоб держава не була розірвана виборами під час війни, але, з іншого боку, забезпечити ось цей потік демократії, за що Україна загалом і бореться", - додав він.

Стефанчук також зазначив, що найближчим часом питання щодо виборів "буде актуалізовано". 

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Нагадаємо, 26 липня, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкти законів про продовження строку проведення загальної мобілізації та воєнного стану. Наступного дня парламент їх підтримав. Таким чином воєнний стан триватиме до 15 листопада.

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