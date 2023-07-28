На ЗАЕС дуже великі ризики виникнення аварійної ситуації, - керівник Держатомрегулювання

"Єдино прийнятним варіантом розвитку подій є повна деокупація, демілітаризація ЗАЕС та повернення її під повний контроль України", - наголосив Коріков.

Ризики виникнення аварійної ситуації на тимчасово окупованій Росією Запорізькій АЕС є дуже великими.

Про це під час брифінгу в Медіа центрі "Україна - Укрінформ" заявив виконувач обов'язків голови Держатомрегулювання Олег Коріков, передає пресслужба установи.

За його словами, зростання ризиків спричинено низкою факторів. Зокрема, наявність на станції "нелегітимного, непередбачуваного і безвідповідального персоналу на ЗАЕС, який завезений туди російськими окупантами".

"Другий ризик – атомна станція перетворена на військову базу, на якій загарбники зберігають військову техніку, вибухівку, озброєння тощо. Третій – не виконуються рішення державного органу регулювання України, що є обов’язковим та є одним із ключових принципів ядерної та радіаційної безпеки МАГАТЕ", - сказав Коріков.

Серед інших чинників глава Держатомрегулювання назвав незаконні, нелегальні модифікації в конструкції ядерних установок, які зробили росіяни, деградація системи аварійної готовності та реагування (внутрішній та зовнішній кризові центри, а також пожежні частини не функціонують), відсутнє належне надійне підключення до енергосистеми і високі ризики втрати зовнішнього електроживлення станції та її знеструмлення. Також на ЗАЕС неможливо провести належне регламентне техобслуговування та ремонт обладнання, яке є важливим для безпеки, втрачено надійне джерело водопостачання для Запорізької АЕС - Каховське водосховище, до того ж загарбники заблокували автоматизовану систему контролю радіаційної обстановки (АСКРО) на ЗАЕС, внаслідок чого Україна фактично втратила можливість виконувати Конвенцію про оперативне оповіщення про ядерну аварію. Нарешті представники постійної моніторингової місії МАГАТЕ не мають повного доступу до усіх об'єктів та обладнання на ЗАЕС, а російські окупанти володіють можливістю для маніпуляцій та введення в оману представників Агентства.

"На жаль, можливості реагування на аварійні ситуації значно зменшилися, а потенційні загрози зростають. Тому єдино прийнятним варіантом розвитку подій є повна деокупація, демілітаризація ЗАЕС та повернення її під повний контроль України", - наголосив Коріков.

Нагадаємо, заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател наголосив, що мінування росіянами Запорізької АЕС створює пряму небезпеку в регіоні.

Тим часом окупанти перевели реакторний блок №4 Запорізької атомної енергостанції у стан "гарячого зупину". Стан "гарячого зупину" є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки. Зараз експлуатація енергоблока №4 ЗАЕС має здійснюватися лише у стані "холодний зупин".