ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар
ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар
Фехтувальниця Ольга Харлан обіграла росіянку Смирнову і відмовилась потиснути їй руку, українку дискваліфікували (оновлено)
Фехтувальниця Ольга Харлан обіграла росіянку Смирнову і відмовилась потиснути їй руку, українку дискваліфікували (оновлено)
Країна нової якості. Якою їй бути?
Країна нової якості. Якою їй бути?
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Ігор Терехов: «Люди боялися вийти на поверхню, і ми евакуйовували їх під землею. Через тунелі метро – пішки десятки кілометрів»
Ігор Терехов: «Люди боялися вийти на поверхню, і ми евакуйовували їх під землею. Через тунелі метро – пішки десятки кілометрів»
Очільниця музею Голодомору Леся Гасиджак подає до суду через цькування
Очільниця музею Голодомору Леся Гасиджак подає до суду через цькування
Удари по Криму. Війна на виснаження
Удари по Криму. Війна на виснаження
Протестувальники прогнали з Батумі лайнер з російськими туристами
Протестувальники прогнали з Батумі лайнер з російськими туристами
Сину начальника львівського райвіськкомату подарували будинок площею 640 кв. м, − NGL
Сину начальника львівського райвіськкомату подарували будинок площею 640 кв. м, − NGL
ГоловнаЕкономікаДержава

На ЗАЕС дуже великі ризики виникнення аварійної ситуації, - керівник Держатомрегулювання

"Єдино прийнятним варіантом розвитку подій є повна деокупація, демілітаризація ЗАЕС та повернення її під повний контроль України", - наголосив Коріков.

На ЗАЕС дуже великі ризики виникнення аварійної ситуації, - керівник Держатомрегулювання
Олег Коріков
Фото: Анна Стешенко

Ризики виникнення аварійної ситуації на тимчасово окупованій Росією Запорізькій АЕС є дуже великими. 

Про це під час брифінгу в Медіа центрі "Україна - Укрінформ" заявив виконувач обов'язків голови Держатомрегулювання Олег Коріков, передає пресслужба установи.

За його словами, зростання ризиків спричинено низкою факторів. Зокрема, наявність на станції "нелегітимного, непередбачуваного і безвідповідального персоналу на ЗАЕС, який завезений туди російськими окупантами". 

"Другий ризик – атомна станція перетворена на військову базу, на якій загарбники зберігають військову техніку, вибухівку, озброєння тощо. Третій – не виконуються рішення державного органу регулювання України, що є обов’язковим та є одним із ключових принципів ядерної та радіаційної безпеки МАГАТЕ", - сказав Коріков.

Серед інших чинників глава Держатомрегулювання назвав незаконні, нелегальні модифікації в конструкції ядерних установок, які зробили росіяни, деградація системи аварійної готовності та реагування (внутрішній та зовнішній кризові центри, а також пожежні частини не функціонують), відсутнє належне надійне підключення до енергосистеми і високі ризики втрати зовнішнього електроживлення станції та її знеструмлення. Також на ЗАЕС неможливо провести належне регламентне техобслуговування та ремонт обладнання, яке є важливим для безпеки, втрачено надійне джерело водопостачання для Запорізької АЕС - Каховське водосховище, до того ж загарбники заблокували автоматизовану систему контролю радіаційної обстановки (АСКРО) на ЗАЕС, внаслідок чого Україна фактично втратила можливість виконувати Конвенцію про оперативне оповіщення про ядерну аварію. Нарешті представники постійної моніторингової місії МАГАТЕ не мають повного доступу до усіх об'єктів та обладнання на ЗАЕС, а російські окупанти володіють можливістю для маніпуляцій та введення в оману представників Агентства.

"На жаль, можливості реагування на аварійні ситуації значно зменшилися, а потенційні загрози зростають. Тому єдино прийнятним варіантом розвитку подій є повна деокупація, демілітаризація ЗАЕС та повернення її під повний контроль України", - наголосив Коріков.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател наголосив, що мінування росіянами Запорізької АЕС створює пряму небезпеку в регіоні. 

Тим часом окупанти перевели реакторний блок №4 Запорізької атомної енергостанції у стан "гарячого зупину". Стан "гарячого зупину" є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки. Зараз експлуатація енергоблока №4 ЗАЕС має здійснюватися лише у стані "холодний зупин".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies