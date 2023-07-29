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Укрзалізниця тимчасово змінила розклад "гірських шатлів"

"Прикарпатський експрес" тимчасово продовжить свій маршрут до Чернівців.

Укрзалізниця тимчасово змінила розклад "гірських шатлів"
Фото: Укрзалізниця

Через ремонт на залізниці змінено курсування "гірських шатлів" зі Львова до Яремче, Татарова, Ворохти й Рахова.

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Укрзалізниці".

"Відтак, поїзд №810/809 Львів - Рахів до 6 серпня відправлятиметься зі Львова щодня о 7:50 і прибуватиме до Рахова о 13:40. Зворотно поїзд відправлятиметься щодня (також до 6 серпня) о 14:34 і прибуватиме до Львова о 20:35", - пише пресслужба.

Через ремонті роботи з 7 по 11 серпня поїзд в ходу не буде, а вже з 12 числа - продовжить курсування за звичним розкладом.

Потяг №816/815 Львів - Рахів з 1 по 5 серпня відправлятиметься зі Львова о 15:22 й прибуватиме до Рахова о 22:16. У зворотньому напрямку він відправлятиметься о 03:48 й прибуватиме до Львова як й завжди.

"Через ремонтні роботи поїзд не курсуватиме з 6 серпня (зі Львова) та 7 серпня з Рахова, а вже з 12 серпня (зі Львова на Рахів) та 13 серпня (в обидвох напрямках) цей поїзд продовжить курсування цим графіком руху", - додає Укрзалізниця.

Тим часом "Прикарпатський експрес" №807/808 Львів - Коломия з 29 липня тимчасово продовжить свій маршрут до Чернівців. Відправлення зі Львова відбуватиметься о 18:12, прибуття у Чернівці о 23:35.

"7 серпня поїзд відправиться з Чернівців о 04:57, а 8 серпня через ремонтні роботи не курсуватиме в обидвох напрямках", - пише пресслужба.

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Нагадаємо, що Укрзалізниця запускає додатковий поїзд з Києва до Карпат.

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