Кабмін змінив порядок надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств

Тепер держава буде давати грант у розмірі не 50%, а 80% від вартості проекту.

Уряд вніс зміни в порядок надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств.

Про це на засіданні Кабміну повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, зміни передусім стосуються деокупованих територій.

"Ми хочемо, аби люди поверталися, створювали нові підприємства та робочі місця. Допомагаємо бізнесу, який продовжує працювати у прифронтових регіонах. Для цього запроваджуємо наступні зміни: держава буде давати грант у розмірі не 50%, а 80% від вартості проекту для переробного підприємства на деокупованих або прифронтових територіях. 20% — це співфінансування від самого підприємця", - розповів Шмигаль.

Крім того, зміни дозволять місцевій владі так само долучитися до співфінансування проєкту переробного підприємства, яке розташоване на території громади.

Нагадаємо, за даними Мінекономіки, за рік програми єРобота держава інвестувала у розвиток бізнесу 4 млрд гривень.

Раніше Кабмін затвердив розпорядження, які дозволять залучити кошти від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Йдеться про пільговий кредит в розмірі 70 млн доларів та грант на 152,5 млн доларів для реалізації програми єВідновлення.