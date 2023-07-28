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Кабмін змінив порядок надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств

Тепер держава буде давати грант у розмірі не 50%, а 80% від вартості проекту.

Кабмін змінив порядок надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств
Фото: Урядовий портал

Уряд вніс зміни в порядок надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств. 

Про це на засіданні Кабміну повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, зміни передусім стосуються деокупованих територій. 

"Ми хочемо, аби люди поверталися, створювали нові підприємства та робочі місця. Допомагаємо бізнесу, який продовжує працювати у прифронтових регіонах. Для цього запроваджуємо наступні зміни: держава буде давати грант у розмірі не 50%, а 80% від вартості проекту для переробного підприємства на деокупованих або прифронтових територіях. 20% — це співфінансування від самого підприємця", - розповів Шмигаль.

Крім того, зміни дозволять місцевій владі так само долучитися до співфінансування проєкту переробного підприємства, яке розташоване на території громади. 

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Нагадаємо, за даними Мінекономіки, за рік програми єРобота держава інвестувала у розвиток бізнесу 4 млрд гривень.

Раніше Кабмін затвердив розпорядження, які дозволять залучити кошти від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Йдеться про пільговий кредит в розмірі 70 млн доларів та грант на 152,5 млн доларів для реалізації програми єВідновлення. 

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