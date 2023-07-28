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З початку року міжнародна бюджетна допомога склала 25,3 млрд доларів, - Підласа

Зовнішні ресурси за перше півріччя становили 49,1% від усіх надходжень загального фонду державного бюджету.

З початку року міжнародна бюджетна допомога склала 25,3 млрд доларів, - Підласа
Фото: facebook/Roksolana Pidlasa

Станом на кінець липня до загального фонду державного бюджету надійшло $25,3 млрд або 923,9 млрд грн від міжнародних партнерів. 

Про це повідомила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

«Найбільшим донором українського бюджету залишається ЄС, який в цьому році вже надав $11,43 млрд пільгового кредиту в рамках механізму макрофінансової допомоги. Проте найбільшим донором безповоротної бюджетної допомоги були і залишаються США - $7,2 млрд грантових коштів. Це важливо в умовах, коли частка загального обсягу державного і гарантованого боргу на початок року вже сягнула 78,5% ВВП», - наголосила Роксолана Підласа.

Крім того, з початку року $3,59 млрд надійшло до бюджету від Міжнародного валютного фонду, $1,76 млрд - від Канади.

У 2022 році міжнародна бюджетна допомога склала $32,3 млрд. З них від США – $11,99 млрд, ЄС – $7,96 млрд, МВФ – $2,69 млрд, Канади – $1,89 млрд.

Нагадаємо, за перше півріччя держава отримала 2 млрд грн від приватизації. Надходження від приватизації йдуть на покриття дефіциту державного бюджету та спрямовуються винятково на потреби національної безпеки і оборони.

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