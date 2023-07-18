Держава з початку року отримала 2 млрд грн від приватизації, – Підласа

Надходження від приватизації йдуть на покриття дефіциту державного бюджету та спрямовуються винятково на потреби національної безпеки і оборони.

До державного бюджету з початку поточного року надійшло 2 млрд гривень від приватизації державного майна, при цьому третина, а саме 683,7 млн – у червні.

Про це повідомила Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Роксолана Підласа.

Вона також звернула увагу, що надходження від приватизації йдуть на покриття дефіциту державного бюджету та спрямовуються винятково на потреби національної безпеки і оборони.

Найбільше надійшло коштів від приватизації таких об’єктів: будівлі готелю «Ермітаж» – 311 млн грн, ЄМК ДП «Укроборонресурси» – 210 млн грн, Усть-Дунайський порт – 201 млн грн, Сторонибабський спиртзавод – 142 млн грн, ЄМК ДП «Електронмаш» – 120,8 млн грн, готель «Власта» – 115 млн грн.

За перше півріччя 2023 року надходження від приватизації до загального фонду державного бюджету склали 1,8 млрд гривень, що більше на 73,3% порівняно з відповідним періодом 2021 року та в 6,1 раза порівняно з відповідним періодом 2022 року.

Нагадаємо, в квітні голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа повідомляла, що з початку року Державний бюджет отримав 1 027 000 000 гривень від приватизації державного майна.