"Це спроба підмінити 42 обраних депутатів призначеним із Києва чиновником", - в.о. мера Чернігова про судове рішення по бюджету

Міська рада Чернігова подаватиме апеляцію на рішення суду про позбавлення обраної влади міста розпоряджатися бюджетом як основним інструментом для виконання завдань місцевого самоврядування. Про це заявив в. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако в коментарі до статті «Дзеркала тижня».

«30 березня на сесії міської ради ми проголосували відомі зміни до бюджету, які й окаржує в судах голова ВА Дмитро Брижинський. Оскаржується саме право обраних депутатів ухвалювати рішення щодо бюджету. Тобто розпоряджатися бюджетом як основним інструментом для виконання завдань місцевого самоврядування. Лише ВР може наділити начальника військової адміністрації повноваженнями органів місцевого самоврядування. Верховна рада такого рішення не ухвалила. Зате суд у закритому режимі без слухання сторін повністю задовольнив усі вимоги Брижинського. Ми готуємо апеляцію, де посилатимемося на резолюцію Європарламенту, в якій дано чіткий сигнал про те, що децентралізація влади й дотримання прав місцевого самоврядування — одна з ключових умов вступу до ЄС», - повідомив Олександр Ломако.

В. о. мера Чернігова наголосив, що суд фактично надав право одному чиновнику одноосібно розпоряджатися бюджетом цілої громади.

«Це спроба підмінити 42 обраних людьми депутатів одним призначеним із Києва чиновником і дати йому змогу одноосібно розпоряджатися бюджетом громади. Але він апріорі не може вважатися представником громади, він є представником однієї вулиці Києва, а не чернігівців. Городяни сприймають такі дії влади стосовно Чернігова як плювок в обличчя місту-герою», - зазначив Ломако.

Автор статті Ірина Ведернікова звернула увагу, що «суддя Чернігівського окружного адміністративного суду Скалозуб 22 червня, не моргнувши оком, віддав повноваження місцевої працюючої ради державному чиновникові». І тим самим «підмінив Конституцію, парламент і Європейську хартію місцевого самоврядування разом узяті».

«Поки Банкова однією рукою збирається демонстративно перевіряти на поліграфі добропорядність суддів Верховного суду та судів усіх інстанцій, другу руку з допомогою керованих суддів вона запускає до кишень міських бюджетів, політично й економічно нейтралізуючи місцеве самоврядування», - йдеться у статті.

Якщо суд не задовольнить апеляцію Чернігівського самоврядування, оскаржити «рішення підручних суддів адміністративних судів» буде неможливо, наголошує автор статті.

«Закон не вважає адміністративні справи серйозним приводом, аби відривати від роботи Верховний суд. Тож у разі програшу в апеляції в.о. мера Чернігова Ломако начальникові військової адміністрації Брижинському місцева влада може роками домагатися справедливості в ЄСПЛ. А Банкова тим часом проведе вибори й відбудує Чернігів без тих, кого громада вповноважила обстоювати її інтереси та розпоряджатися її грошима», - резюмує Ведернікова.