Порошенко висловив британцям слова вдячності за Storm Shadow та іншу зброю

Велика Британія демонструє справжнє лідерство у постачанні ЗСУ новітньої зброї, - таку думку висловив лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко. Відповідаючи на запитання щодо заяви британського міністра оборони Бена Воллеса про те, що зброю не можна постачати «зі швидкістю Amazon», в ефірі телеканалу SKY News Порошенко сказав, що це слово друга, людини дуже професійної та дуже відповідальної. "Ми хочемо розуміти, що для нас немає обмежень у постачанні зброї, будь-якого типу та будь-якого діапазону. Велика Британія продемонструвала лідерство і хороший приклад, якому інші нації наслідують разом, пліч-о-пліч із Сполученими Штатами та українськими солдатами, які точно знають, що таке справжня хоробрість», – сказав Порошенко.

«Разом з цим я хочу нагадати, що британський парламент зробив заяву, прем’єр-міністр Сунак зробив заяву про те, що вони повністю підтримують членство України в НАТО. І для цього до наступного саміту НАТО у Вашингтоні ми повинні виконати домашнє завдання. Ми, Україна, маємо негайно запровадити реформи для зміцнення демократичних інститутів, для боротьби з корупцією, для забезпечення безпеки. Але всі нації, усі держави-члени, безумовно, повинні бути готові запросити Україну до НАТО», – переконаний Порошенко.

«Я бачив на власні очі британські танки і британські ракети на передовій, на полі бою, тому що я буваю на фронті щотижня. І я чув слова командира бригади, який особливо наголошує на надзвичайній ефективності ваших Storm Shadow. Я переказую вам слова вдячності комбрига і солдат», – зазначив Порошенко.

Експрезидент також закликав прискорити постачання для ЗСУ винищувачів F-16, щоб зруйнувати російське панування в повітрі.

«Всі тактики НАТО неможливі без авіаційної підтримки, без повітряного панування авіації в українському небі. А для цього нам потрібен F-16. І я також хочу подякувати прем’єр-міністру Сунаку за заяву про підготовку тренувальної програми для українських пілотів. Зараз у вас тисячі українських солдатів у тренувальних таборах. Для нас це дуже потрібно, і Британія повинна першою запустити процес підготовки українських пілотів», – наголосив Петро Порошенко.