ГоловнаПолітика

Порошенко висловив британцям слова вдячності за Storm Shadow та іншу зброю

Воллеса він назвав відповідальним професіоналом та другом України.

Порошенко висловив британцям слова вдячності за Storm Shadow та іншу зброю
Фото: eurosolidarity.org

Велика Британія демонструє справжнє лідерство у постачанні ЗСУ новітньої зброї, - таку думку висловив лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко. Відповідаючи на запитання щодо заяви британського міністра оборони Бена Воллеса про те, що зброю не можна постачати «зі швидкістю Amazon», в ефірі телеканалу SKY News Порошенко сказав, що це слово друга, людини дуже професійної та дуже відповідальної. "Ми хочемо розуміти, що для нас немає обмежень у постачанні зброї, будь-якого типу та будь-якого діапазону. Велика Британія продемонструвала лідерство і хороший приклад, якому інші нації наслідують разом, пліч-о-пліч із Сполученими Штатами та українськими солдатами, які точно знають, що таке справжня хоробрість», – сказав Порошенко.

«Разом з цим я хочу нагадати, що британський парламент зробив заяву, прем’єр-міністр Сунак зробив заяву про те, що вони повністю підтримують членство України в НАТО. І для цього до наступного саміту НАТО у Вашингтоні ми повинні виконати домашнє завдання. Ми, Україна, маємо негайно запровадити реформи для зміцнення демократичних інститутів, для боротьби з корупцією, для забезпечення безпеки. Але всі нації, усі держави-члени, безумовно, повинні бути готові запросити Україну до НАТО», – переконаний Порошенко.

«Я бачив на власні очі британські танки і британські ракети на передовій, на полі бою, тому що я буваю на фронті щотижня. І я чув слова командира бригади, який особливо наголошує на надзвичайній ефективності ваших Storm Shadow. Я переказую вам слова вдячності комбрига і солдат», – зазначив Порошенко.

Експрезидент також закликав прискорити постачання для ЗСУ винищувачів F-16, щоб зруйнувати російське панування в повітрі.

«Всі тактики НАТО неможливі без авіаційної підтримки, без повітряного панування авіації в українському небі. А для цього нам потрібен F-16. І я також хочу подякувати прем’єр-міністру Сунаку за заяву про підготовку тренувальної програми для українських пілотів. Зараз у вас тисячі українських солдатів у тренувальних таборах. Для нас це дуже потрібно, і Британія повинна першою запустити процес підготовки українських пілотів», – наголосив Петро Порошенко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies