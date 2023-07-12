Прем’єр-міністри різні – результат однаковий, - Зеленський про відносини з Ізраїлем

Зеленський нагадав, що вже запрошував Нетаньягу приїхати до Києва.

Київ дуже зацікавлений, щоб між Україною та Ізраїлем зберігалися тісні відносини, але поки що результату немає.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції у Вільнюсі.

Журналіст запитав Зеленського, чи очікує він на зміни у відносинах з Ізраїлем та чи запросив би до Києва прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

У відповідь Зеленський нагадав, що вже запрошував Нетаньягу приїхати до Києва.

"Я запрошував в Україну і двох інших прем’єр-міністрів, які були до пана Нетаньягу. Поки що прем’єр-міністри різні – результат однаковий", – сказав Зеленський.

Коментуючи запит України на ізраїльський "Залізний купол" та інші системи ППО, Зеленський сказав, що Київ просив про них на початку повномасштабної війни, але вийшло "приблизно так само, як із прем’єр-міністрами".

"Місяці пройшли – поки що результату немає. На жаль. Тому що Україна дуже зацікавлена, щоб у нас між нашими державами зберігалися важливі такі історичні, тісні відносини. На жаль, поки що результату немає", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу знову відкинув заклики вашингтонських законодавців і українських посадовців дати Україні озброєння, зокрема систему протиповітряної оборони “Залізний купол”.

У посольстві України в Ізраїлі раніше заявили, що нинішній уряд Ізраїлю обрав шлях тісної співпраці з Росією.