Зеленський про можливість отримання Україною ракетних систем ATACMS: "Почекайте, не все одразу"

Президент нагадав про тривалі переговори між Україною і США щодо отримання касетних боєприпасів. "Тому почекайте, не все одразу", - додав глава держави.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в питанні отримання Україною ракетних систем ATACMS від США наразі немає рішення.

Про це він сказав на зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі.

"Є такі розмови... Коли {поки} немає рішення, краще не піднімати питання. Є очікування людей, військових, всіх. Мені здається, що важливо спочатку зробити, а потім вже будемо ділитися інформацією, яким чином це відбулося", - зазначив Президент.

Зеленський нагадав про тривалі переговори між Україною і США щодо отримання касетних боєприпасів. "Тому почекайте, не все одразу", - додав глава держави.

Нагадаємо, наприкінці червня Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що наразі немає рішення про передачу Україні систем ATACMS.

Згодом The New York Times повідомила, що в адміністрації президента США Джо Байдена “тихо” обговорюють, чи надсилати Україні далекобійні ракети ATACMS. Їх Україна просила давно.

ATACMS мають дальність близько 350 км. Це приблизно на 64 км більше, ніж ракети, які надають Франція та Британія.