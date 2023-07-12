На саміті НАТО Канада оголосила про новий пакет підтримки України

Нове фінансування та проєкти на суму 541 мільйон доларів передбачені для підтримки нашої держави та зміцнення трансатлантичної безпеки.

На саміті НАТО у Вільнюсі прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про новий пакет підтримки України.

Про це йдеться на урядовому сайті Канади.

Нове фінансування та проєкти на суму 541 мільйон доларів передбачені для підтримки нашої держави та зміцнення трансатлантичної безпеки.

"Нове фінансування для України засноване на більш ніж 8 мільярдах доларів США у вигляді багатогранної допомоги, яку Канада виділила з початку 2022 року, і ґрунтується на заяві прем'єр-міністра, зробленої цього тижня в Латвії, про відновлення та розширення операції REASSURANCE, яка є частиною заходів оборони та стримування НАТО у Східній Європі", - йдеться в повідомленні.

Канада продовжить надавати Україні військову техніку та навчання, необхідне для самооборони. Трюдо оголосив, що Канада має намір відповісти на прямий запит України, надавши додаткові безпілотні камери. Також забезпечуватиме навчання та нарощування потенціалу українських військових у рамках операції UNIFIER у Канаді.

Цього літа Королівський військовий коледж Сен-Жан візьме курсантів-офіцерів з України для участі в інтенсивній тритижневій програмі навчання, розробленій у партнерстві з НАТО у межах Програми підвищення кваліфікації в галузі оборони (DEEP). Навчання засновані на військових навчаннях Збройних сил Канади (CAF) на підтримку України, які наразі відбуваються у Великій Британії, Польщі та Латвії.

Крім того, канадський прем'єр-міністр оголосив про додаткові 48,8 млн доларів до комплексного пакету допомоги для України. Цей внесок (на додаток до 34,6 мільйонів доларів, виділених у квітні цього року), підтримає надання НАТО нелетальної практичної допомоги Україні через безоплатну передачу матеріалів, серед яких - пальне, мостове обладнання засоби першої допомоги тощо.

Канада разом із Бельгією, Данією, Люксембургом, Нідерландами, Норвегією, Польщею, Португалією, Румунією, Швецією та Великою Британією підписали заяву про створення спільної коаліції для навчання ВПС України з експлуатації та обслуговування винищувачів F-16. Підписавши цю заяву, Канада зобов'язується зробити свій внесок у багатонаціональні зусилля щодо навчання українських пілотів, техніків та допоміжного персоналу.

Також Трюдо оголосив про виділення Україні додаткової допомоги в галузі кібербезпеки у розмірі 2,7 млн доларів для підтримки зусиль щодо протидії зловмисній кіберактивності.

Нагадаємо, нині Президент Володимир Зеленський зустрівся з канадським премʼєр-міністром Джастіном Трюдо в межах саміту НАТО у Вільнюсі. Сторони обговорили гарантії безпеки для України на шляху до Альянсу.

Тим часом Німеччина виділить Україні додаткові пускові установки ППО Patriot та ракети для них. А Норвегія передає дві установки NASAMS і ще тисячу мінідронів Black Hornet.