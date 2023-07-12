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Зеленський і Байден провели двосторонню зустріч у Вільнюсі

Американський президент висловив захоплення мужністю українців. 

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із американським колегою Джо Байденом у межах саміту НАТО у Вільнюсі. Спілкування між президентами відбувалося в присутності журналістів та членів української делегації та супроводжувалося відеотрансляцією. Трансляцій сьогоднішніх перемовин Зеленського з іншими лідерами не було. 

Байден висловив сподівання, що Зеленський відчув, наскільки великою є підтримкою з боку союзників по НАТО. Україна фактично може зрозуміти, чи буде прийнята до НАТО.

"Весь світ бачить ту хоробрість, яку виявляє Україна. Коли ви бачите, як 65-річна жінка після удару по її будинку пішла допомогати сусідам. Це від душі, це мене надихає", – сказав він. 

Байден сказав, що розуміє занепокоєння України щодо постачань зброї, але запевнив, що США роблять все, аби допомогти швидко у боротьбі. За його словами, міністр оборони США постійно звʼязується із колегами з інших країн, щоб консолідувати підтримку.

"З нетерпінням чекаємо того дня, коли ми святкуватимемо вступ України до НАТО", – наголосив Байден.

Президент Зеленський подякував за всю допомогу і окремо – за рішення надати касетні боєприпаси. Він нагадав, що Росія бʼє касетними боєприпасами по українських військах, тому для України отримання їх – це можливість врятувати своє життя. 

Нагадаємо, США та інші члени G7 сьогодні підписали декларацію із довготривалими зобовʼязаннями перед Україною. Наступний крок після неї – укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.

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