G7 підписала декларацію про безпекову підтримку України та допомогу в реформах, необхідних для членства в НАТО

На основі цього документу укладатимуть двосторонні безпекові угоди між Україною та окремими країнами-гарантами.

Члени Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти також сприятимуть реформам в Україні, які потрібні для членства в НАТО. Ця декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок після неї – укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.

Підписання декларації відбулося в межах саміту НАТО у Вільнюсі. Президент США Джо Байден зазначив, що ця декларація засвідчує довготривалу підтримку України.

Крім нього, з-поміж підписантів висловився премʼєр Японії Фуміо Кісіда. Він зазначив, що до документу можуть долучитися й інші країни. G7, як відомо, обʼєднує, США, Японію, Велику Британію, Німеччину, Францію, Канаду та Італію.

У декларації зазначено, що кожен із її підписантів працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобов'язаннями і домовленостями у сфері безпеки, спрямованими на:



a) Забезпечення стійких сил, здатних захищати Україну зараз і стримувати російську агресію в майбутньому, шляхом продовження надання:

допомоги у сфері безпеки та сучасного військового обладнання на суші, в повітрі та на морі з пріоритетом на протиповітряну оборону, далекобійну артилерію та вогневі засоби дальньої дії, бронетехніку та інші ключові засоби, такі як бойова авіація , а також шляхом сприяння підвищенню рівня оперативної сумісності з євроатлантичними партнерами;

, а також шляхом сприяння підвищенню рівня оперативної сумісності з євроатлантичними партнерами; підтримки подальшого розвитку оборонно-промислової бази України;

тренування та навчання українських збройних сил;

обмін розвідданими та співробітництво;

підтримки ініціатив з кіберзахисту, безпеки та стійкості, в тому числі для протидії гібридним загрозам.

b) Зміцнення економічної стабільності та стійкості України, у тому числі через зусилля з реконструкції та відновлення, з метою створення умов, сприятливих для просування економічного процвітання України, включаючи її енергетичну безпеку.

c) Надання технічної та фінансової підтримки для задоволення нагальних потреб України, спричинених війною з Росією, а також для того, щоб Україна могла продовжувати впроваджувати ефективний порядок денний реформ, який підтримуватиме належне врядування, необхідне для просування на шляху до євроатлантичних прагнень.

Фото: Єрмак у Telegram

Президент Володимир Зеленський заявив, що декларація – значна перемога для України та українців.

Зі свого боку Україна зобов'язується:

Робити позитивний внесок у безпеку партнерів та посилювати заходи прозорості та підзвітності щодо партнерської допомоги.

Продовжувати реалізацію реформ правоохоронних органів, судової системи, боротьби з корупцією, корпоративного управління, економіки, сектору безпеки та державного управління, які підкреслюють її відданість демократії, верховенству права, повазі до прав людини та свободи ЗМІ, а також виводять її економіку на сталий шлях розвитку.

Просувати оборонні реформи і модернізацію, зокрема шляхом посилення демократичного цивільного контролю над збройними силами та підвищення ефективності й прозорості в оборонних установах і промисловості України.

За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, підписанти гарантують:

заходи з допомоги Україні у захисті себе та упередження нової агресії, зокрема постачання зброї , підтримку в розбудові ОПК, навчання, співпрацю в галузі розвідки та кібербезпеки. Країни-гаранти допомагатимуть підвищенню стабільності української економіки і енергетики та надаватимуть технічну й фінансову допомогу

, підтримку в розбудові ОПК, навчання, співпрацю в галузі розвідки та кібербезпеки. Країни-гаранти допомагатимуть підвищенню стабільності української економіки і енергетики та надаватимуть технічну й фінансову допомогу заходи на випадок нової агресії, які передбачають негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни

підтримку у притягненні Росії до відповідальності за агресію та кроки економічного та юридичного характеру, спрямовані на покарання РФ та збільшення її витрат на війну. Серед них: подальше посилення санкційного тиску, заморожування активів, створення механізмів стягнення репарацій та судове переслідування винних у злочинах проти України й українців згідно з нормами міжнародного права

Важливий пункт гарантій – подальша підтримка демократичного розвитку України. Ключовою тезою декларації є підтвердження того, що безпека України є складовою безпеки Євроатлантичного регіону. Цю тезу підкріплює згадка про майбутнє членство України в НАТО, додав голова ОПУ.

"Декларація – перший документ, який символізує наявність «парасольки» у вигляді гарантій безпеки", – вважає Єрмак.

Він зазначив, що "важливо, щоб до саміту НАТО у Вашингтоні 2024 року ми перемогли у війні у підписали гарантії безпеки для нашої держави. Вони діятимуть до моменту вступу в НАТО".

Сьогодні президент Володимир Зеленський на пресконференції у Вільнюсі повідомив, що G7 працює над наданням Україні безпекових гарантій, і якщо це станеться, це буде "конкретний успіх" Києва на саміті НАТО.

Він наголосив, що зараз реальних юридичних гарантій безпеки від партнерів Україна не має. І це може стати першим юридичним документом. А потім Україна може отримати окремі гарантії з окремими країнами-гарантами. У цих документах пропишуть конкретні речі, яких Україні не вистачає, наприклад, ППО, авіація – це буде закріплено на двосторонньому рівні.

До саміту Україна неодноразового наголошувала, що прагне отримати конкретні юридичні гарантії безпеки, зокрема і двосторонні.