Tesla обговорює з урядом Індії будівництво в країні автомобільного заводу

Tesla почала обговорення з урядом Індії інвестиційної пропозиції щодо будівництва в країні автомобільного заводу з річною потужністю до 500 000 електромобілів.

Про це пише Reuters з посиланням на Times of India.

Ціна на транспортні засоби стартуватиме від 2 мільйонів рупій ($24 400,66).

Компанія під керівництвом американського мільярдера Ілона Маска також розглядає можливість використання Індії як експортної бази, оскільки вона планує постачати автомобілі до країн Індо-Тихоокеанського регіону.

Дискусії з урядом Індії свідчать про зміну стратегії виробника електромобілів у США.

Минулого року переговори зайшли в глухий кут після того, як уряд Індії відмовився погодитися на прохання Tesla про зниження податків на імпорт автомобілів, які можуть досягати 100%. Індія була зацікавлена в тому, щоб Tesla виробляла автомобілі на місці, але компанія заявила, що спочатку хоче експортувати свої автомобілі, щоб перевірити силу попиту.

У травні Tesla провела дискусії з посадовцями про стимули, які пропонує уряд для виробництва автомобілів і акумуляторів. На зустрічі з Маском минулого місяця прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді спонукав виробника автомобілів зробити “значні інвестиції” в країні.

Індія має потужний потенціал сталого енергетичного майбутнього, включно зі сонячною енергією, стаціонарними акумуляторними батареями та електромобілями, сказав Маск після зустрічі з Моді, додавши, що він сподівається запровадити в країні супутниковий інтернет-сервіс Starlink від SpaceX.

Нагадаємо, торік Tesla відкликала у США 817 тисяч автомобілів через можливу помилку зі спрацьовуванням звукового сигналу, що повідомляє про непристебнутий пасок безпеки.