Європарламент підтримав закон про відновлення деградованих екосистем

Законодавство вимагатиме від країн запровадити заходи для відновлення природи на п’ятій частині їхніх суші та моря до 2030 року.

Європейський парламент проголосував за ухвалення закону про відновлення деградованих природних екосистем, який викликав гострі суперечки.

Про це пише Reuters.

Таким чином були врятовані природоохоронні заходи, за скасування яких виступали правоцентристські законодавці. Законодавці Європейського Союзу прийняли пропозицію 336 голосами “за”, 300 “проти” і 13 утрималися. Тепер законодавці та країни-члени обговорюватимуть остаточний текст, прагнучи досягти угоди до виборів до Європарламенту у 2024 році.

“Ми перемогли. Це соціальна перемога: для вчених, для молоді, для багатьох компаній і підприємств, для сільськогосподарського сектору”, − сказав журналістам після голосування Сезар Луена, провідний перемовник парламенту щодо закону.

Рішення було прийнято після кількох місяців політичної кампанії, яка виявила глибокі розбіжності серед країн ЄС і законодавців. Лідери урядів попереджали, що Європа проштовхує занадто багато екологічних законів як частину свого загального зеленого порядку денного.

Європейська народна партія (ЄНП), найбільша група законодавців Європейського парламенту, очолила кампанію за відхилення плану на тій підставі, що він завдасть шкоди фермерам і поставить під загрозу продовольчу безпеку.

Законодавство вимагатиме від країн запровадити заходи для відновлення природи на п’ятій частині їхніх суші та моря до 2030 року. Мета полягає у тому, щоб зупинити занепад природних середовищ існування в Європі, стан 81% яких класифікується як поганий. “Відновлення природи приносить численні переваги фермерам. Це так просто: ми не можемо вирощувати їжу на мертвому ґрунті”, − сказав законодавець ЄС Мохаммед Шахім.

Законодавці та науковці відкинули претензії ЄНП, звинувативши групу у використанні дезінформації для голосувань напередодні виборів до Європейського парламенту наступного року. У групі це заперечують.

“Цей закон не проти когось. Це закон від імені природи, а не проти будь-якої людини”, − сказав Луена.

Нагадаємо, кожен день повномасштабного російського вторгнення завдає довкіллю України збитків на суму 102 мільйони євро або ж 4 мільярди гривень.