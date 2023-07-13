Інтерв'ю Зеленського Леттерману номінували на премію "Еммі"

Випуск потрапив у номінацію "Кращий документальний серіал або спецвипуск".

Інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для шоу "Мій наступний гість не потребує представлення" з Девідом Леттерманом номінували на премію "Еммі-2023".

Про це йдеться в листі-переліку номінантів на 75-ту премію "Еммі".

Випуск із Зеленським потрапив у номінацію "Кращий документальний серіал або спецвипуск".

Також номінантами на премію "Еммі" у цій категорії стали: спецвипуск інтерв’ю "Світло, яке ми несемо: Мішель Обама й Опра Вінфрі" від Netflix; телешоу "Стенлі Туччі: У пошуках Італії" від CNN; телесеріал "Об’єднанні відтінки Америки" від CNN; телесеріал "Скуштуйте націю з Падмою Лакшмі" від HULU.

Переможці стануть відомі 18 вересня на 75-ій церемонії нагородження премії.

Нагадаємо, що це інтерв'ю було записане у жовтні минулого року в Києві на станції метро "Майдан Незалежності", а вийшло на Netflix у грудні.

Девід Леттерман – культовий ведучий американського телебачення. За 33 роки роботи він провів понад 6 000. випусків власних ток-шоу та отримав безліч телевізійних премій.

Програма "Мій наступний гість не потребує представлення" виходить на Netflix із 2018 року. За цей час у гостях у Девіда Леттермана побували Джордж Клуні, Раян Рейнольдс, Барак Обама та інші знаменитості.

Минулого року 44-й президент США Барак Обама отримав "Еммі" за роль оповідача у документальному серіалі Netflix.

А в 2919 році три "Емі отримав" мінісеріал "Чорнобиль".