Індія хоче заборонити експорт більшості сортів рису, − Bloomberg

Це призведе до зростання світових цін, які і так є високими.

Індія, найбільший у світі експортер рису, розглядає можливість заборони експорту більшості сортів продукту, що може призвести до зростання світових цін, які й без того високі.

Про це пише Bloomberg.

Це пов’язано з поверненням руйнівної погоди явища Ель-Ніньйо.

За словами джерел, обізнаних з цим питанням, уряд обговорює план заборони експорту всього рису не басматі − через зростання внутрішніх цін і прагнення влади уникнути ризику зростання інфляції.

У разі впровадження заборона вплине на близько 80% експорту рису з Індії.

Рис є основним харчовим продуктом приблизно для половини населення світу, причому на Азію припадає близько 90% світових поставок. Порівняльні ціни вже злетіли до дворічного максимуму через побоювання, що повернення Ель-Ніньйо зашкодить посівам.

На Індію припадає близько 40% світової торгівлі рисом, і вона намагається скоротити експорт деяких сортів. Минулого року південноазіатська країна заборонила експорт подрібненого рису та ввела 20% мито на поставки білого та коричневого рису після того, як вторгнення Росії в Україну призвело до стрімкого зростання цін на основні продукти харчування, такі як пшениця та кукурудза. Країна також обмежила експорт пшениці та цукру.