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Восени Угорщина може ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО

Це може статись в середині вересня.

Восени Угорщина може ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО
Фото: EPA

Восени 2023 року Угорщина може ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО. 

Про це повідомляє Reuters.

"Ми почнемо роботу в середині вересня", - сказав голова угорського парламентського комітету із закордонних справ Жолт Немет.

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За його словами, раніше вересня для парламенту  немає сенсу збиратися, оскільки  Туреччина також не ратифікує це рішення, допоки восени не відкриє нову сесію.

Раніше повідомлялось, що уряд Угорщини обговорить заявку Швеції на вступ до військового блоку НАТО на позачерговому засіданні пізніше цього тижня. Кабінет прем’єр-міністра Віктора Орбана збереться на триденну сесію, на якій вони можуть узгодити дату голосування парламенту щодо ратифікації прагнень Швеції приєднатися до альянсу.

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