Лідери США та держав Північної Європи на саміті пообіцяли продовжувати підтримувати Україну

Також союзники зобов'язалися продовжувати дипломатичні контакти для забезпечення максимально широкої міжнародної підтримки справедливого миру.

13 липня президенти Фінляндії та США і прем'єр-міністри Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції зустрілися у Гельсінкі на третьому Саміті лідерів США та держав Північної Європи і заявили про підтримку України.

Про це йдеться в підсумках саміту, оприлюднених на сайті Білого дому.

"Держави Північної Європи та США знову заявили про своє беззастережне засудження агресивної війни Росії проти України. Вони залишалися непохитними у своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Вони пообіцяли продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, зокрема, через безпекову, економічну, правову та гуманітарну допомоги", - йдеться в повідомленні.

Також глави країн зобов'язалися продовжувати дипломатичні контакти для забезпечення максимально широкої міжнародної підтримки справедливого миру в Україні. Йдеться про більш активну взаємодію та діалог із глобальними партнерами щодо проблем, що виникли через війну.

Нагадаємо, Швеція заявила, що "спростить та прискорить" постачання оборонних матеріалів до України. Напередодні міністр оборони Швеції Пол Йонсон підписав угоду про безпеку з Україною на саміті НАТО в Литві. А Управління оборонних матеріалів (FMV) уклало угоду з Україною про супровід закупівель. Ця угода дозволяє нашій державі закуповувати оборонну техніку безпосередньо у промисловості.

Крім того, 12 липня держави Північної Європи анонсували свою довгострокову підтримку нашої держави. Лідери країн підписали спільну заяву, в якій зобов'язалися продовжувати надавати підтримку Україні стільки, скільки потрібно.