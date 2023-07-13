Китайські хакери отримали доступ до облікових записів урядових установ США

Китайські хакери отримали доступ до облікових записів електронної пошти близько 25 організацій, зокрема урядових установ.

Про це пише BBC з посиланням Microsoft.

Програмний гігант не надав подробиць про те, де розташовані урядові установи. Проте Міністерство торгівлі США підтвердило атаку. Згідно з повідомленнями, серед осіб жертв хакерів була міністерка торгівлі Джина Раймондо.

“Microsoft повідомила Міністерство про компрометацію системи Microsoft Office 365, і Міністерство негайно вжило заходів, щоб відреагувати”, − сказав представник відомства.

Американські ЗМІ повідомляють, що мішенню хакерів став і Держдепартамент.

Посольство Китаю в Лондоні повідомило агентству Reuters, що звинувачення є “дезінформацією”, і назвало уряд США “найбільшою у світі хакерською імперією та глобальним кіберзлодієм”.

Microsoft заявила, що китайська хакерська група, яку вона називає Storm-0558, мала доступ до облікових записів електронної пошти, підробляючи цифрові маркери автентифікації, необхідні системі. Жетони зазвичай використовуються для підтвердження особи людини.

“Storm-0558 націлений насамперед на державні установи в Західній Європі та зосереджений на шпигунстві, крадіжці даних і доступі до облікових даних”, − заявили у фірмі.

Компанія заявила, що її розслідування показало, що порушення почалися в середині травня, і що тепер вона “пом’якшила атаку та зв’язалася з постраждалими клієнтами”.

У травні Microsoft і західні шпигунні агентства заявили, що китайські хакери використовували “невидиме” шкідливе програмне забезпечення для атаки на критично важливу інфраструктуру американських військових баз на Гуамі. Експерти кажуть, що це була одна з найбільших відомих кампаній кібершпигунства проти США. Ключовий військовий форпост США, порти та авіабази Гуаму мали б вирішальне значення для будь-якої відповіді Заходу на конфлікт в Азії.Китай постійно заперечує свою причетність до хакерських операцій, попри наявні докази чи контекст.

Нагадаємо, хакери, яких підозрюють у роботі на російську службу зовнішньої розвідки, атакували десятки дипломатів у посольствах в Україні за допомогою підробленої реклами автомобілів, намагаючись зламати їхні комп'ютери.