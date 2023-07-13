Франція відреагувала на нічну атаку Росії "шахедами" та ракетами по Україні

Країна надаватиме підтримку українським судам та Міжнародному кримінальному суду для боротьби з російськими злочинами.

Франція засудила нову серію російських ракетних та безпілотних ударів по Україні, внаслідок якої були поранені люди.

Про це йдеться на сайті французького МЗС.

Нічну атаку Франція назвала " новим кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права" і заявила, що продовжуватиме надавати Україні необхідну допомогу, щоб наша держава могла себе захистити.

Франція продовжить надавати підтримку українським судам та Міжнародному кримінальному суду з метою боротьби з безкарністю злочинів, вчинених Росією.

Нагадаємо, у ніч на 13 липня російські окупанти атакували Україну 20 ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Усі вони були знищені силами ППО.

Крім того, протиповітряна оборона збила в Хмельницькій області ворожу ракету.